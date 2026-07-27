Staigmena: Kauno „Žalgiris“ ruošiasi pasipildyti dar vienu aukštaūgiu

Žurnalistas Chema de Lucasas praneša, jog kauniečiai įsigys 26-erių vidurio puolėją Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Praėjusį sezoną Manresos BAXI žaidęs 208 cm ūgio krepšininkas iš Nigerijos buvo sudaręs sutartį su Liublianos „Cedevita Olimpija“, tad Kauno klubui reikės sumokėti išpirką.
Europos taurėje vidurio puolėjas rinko po 4,4 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 1,6 bloko ir 6,5 naudingumo balo.
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Ispanijos čempionate nigerietis rinko po 4,8 taško, 2,4 sugriebto kamuolio, 1,6 bloko ir 6,4 naudingumo balo.
Dėl žaidimo gynyboje vertinamo žaidėjo ištiestų rankų ilgis siekia net 282 centimetrus.