Su „Žalgiriu“ kontraktą pasirašęs M. Lewisas Kaune pamatė itin norimą aparatą: „Daugiau nieko nereikia“

Krepšininkas po įspūdingo sezono finišo, apsilankė „Žalgirio“ arenoje, kur apžiūrėjo žalgiriečių rūbinę ir bendravo su klubo vadovybe – prezidentu Pauliumi Jankūnu ir sporto direktoriumi Gediminu Navicku.
Krepšininko įspūdžiai iš arenos tapo viena iš „Žalgiris Insider“ dokumentikos epizodo „LKL finalas“ dalių.
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Vaikščiodamas „Žalgirio“ arenos koridoriais su klubo vadovybe, M. Lewisas pasakojo apie savo pradžią Utenos klube.
„Vos neiškeliavau namo. Jau buvau susikrovęs lagaminus, bet kažkas pasakė, kad turėčiau nesustoti ir stengtis toliau“, – tikino amerikietis.
M. Lewisas džiaugėsi „Žalgirio“ suteikta galimybe ir tikino, kad sutartis su „Žalgiriu“ jam aiškiai sudėlioja galimą karjeros kryptį.
„Jaučiuosi taip lyg pirmą kartą savo profesionalo karjeroje žinočiau, kokie yra mano galimi tolimesni keliai. Įdėdamas darbo, galiu prisijungti prie „Žalgirio“ – gal po 3 mėnesių, gal kitame sezone. Kažkuriuo metu. Dabar turiu kelią ir tai yra tikra palaima. Esu geroje situacijoje vėl užkopti į viršūnę. Tai yra puiku“, – po pasirašytos sutarties su „Žalgiriu“ teigė M. Lewisas.
„Žalgiris Insider“ dokumentikos epizode kalbėjęs „Juventus“ komandos gynėjas Paulius Valinskas gyrė komandos draugą, prie komandos prisijungusį tik LKL reguliariojo sezono pabaigoje.
„Begalinės energijos, be galo pozityvus vyrukas, kuris nori daryti viską – bėgti, šokti, blokuoti, rinkti taškus, perduoti kamuolį. Nėra net kalbos, kokio jis atletiškumo žaidėjas. Tai yra tiesiog įspūdinga.
Atsispiria kaire, dešine koja, šoka ir nuo dviejų kojų. Kaip ir sakiau, superpozityvus vyrukas, norintis dirbti ir po treniruočių, kas yra irgi labai svarbu. Tuo pačiu žiauriai juokingas ir atsipalaidavęs. Manau, kas su juo pabus, jį prisimins kaip vieną juokingesnių vyrukų“, – pasakojo P. Valinskas.
Apžiūrėdamas „Žalgirio“ arenos kerteles, M. Lewisas džiaugėsi NBA primenančia aplinka. Krepšininkas ypač nudžiugo pamatęs kamuolių padavimo mašiną.
„Man daugiau nieko nereikia, reikia tik to aparato“, – šypsojosi M.Lewisas.
„Kam tau tokie aparatai, jeigu iš toli atakavai 47 proc. tikslumu?, – juokdamasis atsakė P. Jankūnas.