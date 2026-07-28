Apie žaidimą rinktinėje galvojusi NBA žvaigždė apsilankė Lietuvoje – internete išplito nuotrauka

Tąsyk naujienų portalo 15min.lt žurnalistas Rokas Pakėnas pranešė, kad tuometinė Lietuvos krepšinio federacija (LKF) jau kreipėsi į Prezidentūrą ir konsultavosi dėl šio klausimo.
Apie tai buvo patvirtinęs ir prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas. D. Russellas turi ryšių su Lietuva – krepšininkas draugauja su Kanadoje gimusia lietuve bei kartu augina du vaikus, tiesa, pora dar nėra susituokusi.
Praėjusių metų rugsėjį ši pora susižadėjo, apie tai plačiau rašė ir naujienų portalas Lrytas.
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Nors D. Russellas lietuviu netapo ir Lietuvos krepšinio rinktinės marškinėlių taip ir neapsivilko, krepšininkas nevengia pažinties su mūsų šalimi.
Socialinėje erdvėje išplito nuotrauka, kurioje 30-metis „Washington Wizards“ krepšininkas kartu su dainininku Justinu Jaručiu pozuoja Lietuvoje esančiame golfo aikštyne.
D. Russellas su mylimąja lietuvių kilmės kanadiete Laura Ivaniukas turi dvi atžalas – berniuką Riley Joną Russellą ir mergaitę Milos-Rose Russell.
Būtent dėl šio ryšio su Lietuva prieš dvejus metus D. Russellas ir vylėsi apsivilkti mūsų nacionalinės komandos marškinėlius.