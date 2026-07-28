Įvertino būsimą „Žalgirio“ naujoką: privalumai įspūdingi, bet pirštu dūrė ir į minusus

Žurnalistas Chema de Lucasas praneša, jog „Žalgirio“ gretas papildys 26-erių vidurio puolėjas Kaodirichi Akobundu-Ehiogu.
Praėjusį sezoną Manresos BAXI žaidęs 208 cm ūgio krepšininkas iš Nigerijos buvo sudaręs sutartį su Liublianos „Cedevita Olimpija“, tad Kauno klubui reikės sumokėti išpirką.
Šį „Žalgirio“ naujoką „O, Sportas!“ tinklalaidėje „Ant karštų“ įvertino krepšinio ekspertas Mindaugas Brazys.
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„Kardinaliai vaizdo jis nekeičia, bet trūkstamą dalelytę į paveikslą įdeda. Mums trūksta visai kitokio vidurio puolėjo, lengvo, bėgančio, galintis keistis besiginančiais, tokį žaidėją ir gauname.
Galime diskutuoti dėl jo žaidimo lygio, taip žiūrint į Eurolygą, man pirma asociacija iš Stambulo „Anadolu Efes“ žaidėjas Kai Jones. Tokių žaidėjų tikslas yra kuo greičiau „apibėgti“ savo tiesioginį oponentą po du prieš du, tokie žaidėjai visiškai karaliauja virš lanko, labai panašu į K. Jones“, – kalbėjo specialistas.
Europos taurėje vidurio puolėjas rinko po 4,4 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 1,6 bloko ir 6,5 naudingumo balo.
Ispanijos čempionate nigerietis rinko po 4,8 taško, 2,4 sugriebto kamuolio, 1,6 bloko ir 6,4 naudingumo balo.
Dėl žaidimo gynyboje vertinamo žaidėjo ištiestų rankų ilgis siekia net 282 centimetrus.
„Regiu jį kaip trečiąjį vidurio puolėją. Jis turės panašų vaidmenį su Mareku Blaževičiumi, daug kas priklausys nuo varžovo, prieš kurį žais „Žalgiris“.
Faktas, kai tai yra visiškai kitokio profilio žaidėjas, „Žalgiriui“ jis bus reikalingas. Gali būti rungtynių, kuriose jis išvis nežais, gali būti rungtynių, kuriose žais daugiau.
Šitas žaidėjas ginklų resursą, ypač iš gynybos pusės, stipriai praplečia. Pakankamai jaunas, kūno kalba gera, žaidžia su gera energija, atstumus bėga tokiais greičiais, kuriais gynėjai net nebėga, labai gyvas žaidėjas.
Jei kalbėsime apie minusus – jis yra lengvas žaidėjas, jam bus sunku žaisti prieš fiziškus žaidėjus, stumdytis po krepšiu. Jis pats yra išsireiškęs, kad jo kūno centras yra gana aukštas, tad to fiziškumo bus mažiau, bet jei kalbėsime apie pliusius, jei gynėjai sugebės tinkamai jį surasti, turėsime daug lengvų taškų“, – tęsė M. Brazys.
Ekspertas pridūrė, kad šis krepšininkas turėtų žaisti tik vidurio puolėjo pozicijoje – praplėsti aikštę jam sekasi sunkiai: iš toli žaidėjas neatakuoja, o baudų metimus pataiko vos kiek didesniu nei 60 proc. taiklumu.