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Paaiškėjo, kada Lietuvos krepšininkai rinksis į rinktinės stovyklą

2026 m. liepos 28 d. 14:09
Lrytas.lt
Neramius laikus išgyvenanti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė pasitinka dar vieną iššūkį. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai rugpjūčio pabaigoje tęs žygį kovoje dėl vietos 2027-ųjų pasaulio krepšinio čempionate.
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Naujienų portalo „Basketnews“ šaltiniai skelbia, kad į rinktinės stovyklą Lietuvos krepšininkai rinksis rugpjūčio 10-ąją.
Stovykla turėtų būti surengta Birštone.
Primename, kad Lietuvos krepšininkai rugpjūčio 28 dieną išvykoje žais prieš Turkiją, rugpjūčio 31 dieną namuose prieš Bosniją ir Hercegoviną.
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Laukiančias J grupės varžybas – antrąjį pasaulio čempionato atrankos etapą – Lietuvos rinktinė su 3 pergalėmis ir tiek pat nesėkmių pradės iš ketvirtosios pozicijos.
Aukščiau – Turkija (visos 6 pergalės), Italija (5 ir 1) bei Serbija (4 ir 2). Tiek pat pergalių kaip Lietuva turi pozicija žemiau esanti Islandija. Grupėje kol kas paskutinė – Bosnija ir Hercegovina (2 ir 4).
Į kitąmet Katare vyksiantį pasaulio čempionatą pateks tik trys J grupės rinktinės.
Po prasto vasaros atrankos lango gerokai pasikeitė ir kai kurių Lietuvos rinktinės žaidėjų nuotaikos. Skelbiama, kad rugpjūčio pabaigoje lauksiančių rungtynių su turkais ir bosniais nežais iki šiol niekada rinktinei atstovauti neatsisakęs Jonas Valančiūnas. Stipriai abejojama ir dėl dviejų NBA talentų – Mato Buzelio bei Kasparo Jakučionio – atvykimo.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėRimas Kurtinaitis2027 metų pasaulio krepšinio čempionatas

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