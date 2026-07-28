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Paaiškėjo, prieš kurią komandą Lietuvos 18-mečių rinktinė žais Europos čempionato aštuntfinalyje

2026 m. liepos 28 d. 07:33
Lrytas.lt
Viena pergale per trejas sužaistas rungtynes savo pasirodymą Europos 18-mečių Europos krepšinio čempionate užbaigusi Lietuvos rinktinė sužinojo varžovą atkrintamosiose varžybose.
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Paaiškėjo, kad Gintaro Kadžiulio auklėtiniai aštuntfinalio etape susikaus su bendraamžiais iš Italijos.
Akistata bus žaidžiama trečiadienį, 19 val. Lietuvos laiku.
Primename, kad Lietuvos rinktinė C grupėje užėmė trečiąją vietą – čempionatą lietuviai pradėjo pralaimėjimu Slovėnijai 76:93, vėliau iškovojo pergalę prieš Bulgariją 90:69, bet nusileido Vokietijai 69:86.
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Italija savo grupėje užėmė antrąją vietą, iškovodama dvi pergales – 89:67 įveikė Latviją, 84:69 nugalėjo Estiją ir 61:68 nusileido Ispanijai.
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