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Russello Westbrooko karjera gali pasukti į Europą – žaidėjas domina Eurolygos ekipas

2026 m. liepos 28 d. 20:47
Lrytas.lt
NBA veteranas ir prieš kurį laiką žibėjusi žvaigždė Russellas Westbrookas gali susikrauti lagaminus ir pasirodyti Europoje. Apžvalgininkas Evanas Sidery skelbia, kad 37 metų krepšininkas sulaukė dėmesio iš Eurolygos klubų. Tiesa, nėra įvardijami jokie konkretūs klubai.
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Anksčiau buvo pasirodę pranešimų, kad R. Westbrooko kandidatūrą rimtai svarstė Tel Avivo „Hapoel“, bet iki derybų reikalai nepriėjo.
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Tačiau 193 cm ūgio R. Westbrookas iš esmės vykti į kitą žemyną nenusiteikęs – nori likti NBA.
Amerikietis NBA žaidė nuo 2008 m., pastarąjį sezoną jis kovojo „Sacramento Kings“ klube ir per 64 mačus vidutiniškai pelnė po 15,2 taško, atsikovojo po 5,4 kamuolio ir atliko 6,7 rezultatyvaus perdavimo.
R. Westbrookas NBA Naujokų biržoje ketvirtuoju šaukimu buvo pakviestas „Oklahoma Thunder“ ekipos ir joje žaidė 11 sezonų. 2012 metais jis su Oklahoma prasimušė į NBA finalą.
2019-aisiais gynėjas buvo iškeistas į „Houston Rockets“, po to metus atstovavo „Washington Wizards“, o 2021 metais prisijungė prie Lebrono Jameso vedamos „Los Angelės Lakers“.
Po šio etapo žaidėjas buvo mėtomas karjeros vėjų ir atstovavo „Utah Jazz“, „Los Angeles Clippers“, „Denver Nuggets“ ir Sakramento klubams.
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