A. Trinchieri ir T. Sabonio klubai atvyks į Lietuvą: pirmasis vizitas – jau rugsėjį

Europos taurėje ir toliau varžysis Panevėžio „Lietkabelis“ bei Klaipėdos „Neptūnas“, o prie jų prisijungs ir Šiaulių „Šiauliai“. Būtent šiauliečių pirmajame ture laukia dvikova su gerai lietuviams pažįstamu varžovu.
Jau rugsėjo 30-ąją į Šiaulius atvyks lietuviškasis Londono „Lions“ klubas, kuriame vyr. treneriu dirba Tautvydas Sabonis, o jam talkina Gintaras Krapikas bei sporto vadovu dirba Martynas Purlys.
Buvusio Kauno „Žalgirio“ vyr. trenerio Andrea Trinchieri vizito Lietuvoje taip pat ilgai laukti neteks. Praėjusį sezoną dėl sutarties su „Žalgiriu“ ypatumų jokio klubo netreniravęs italas su Salonikų PAOK komanda jau spalio 13-ąją žais Panevėžyje su „Lietkabeliu“.
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Tuo tarpu pati pirmoji „Lietkabelio“ dvikova ateinančiame Europos taurės sezone bus taip pat rugsėjo 30-ąją – panevėžiečiai namuose priims praėjusį sezoną Eurolygoje rungtyniavusią „Monaco“ komandą.
Klaipėdos „Neptūnas“ sezoną pradės diena anksčiau, tačiau taip pat savų sirgalių akivaizdoje – jų lauks akistata su Trento „Dolomiti Energia“.
Visą Europos taurės tvarkaraštį galite rasti čia.
Andrea TrinchieriSalonikų PAOKLions
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