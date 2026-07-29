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Apgautas S. Francisco ruošiasi keisti komandą: didžiulį pasiūlymą pateikė kitas Eurolygos klubas

2026 m. liepos 29 d. 07:11
Lrytas.lt
Kauno „Žalgiryje“ praėjusį Eurolygos sezoną spindėjęs Sylvainas Francisco jau pasirašė sutartį su Vilerbano ASVEL, tačiau klubo prezidento pažadų apgautas jau ruošiasi keisti komandą.
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Graikų žurnalistas Sotiris Vetakis praneša, kad ASVEL prezidentas ir naujajame sezone ir vyr. treneriu būsiantis Tony Parkeris nesugebėjo užtikrinti, kad S. Francisco bus išmokėti visi jam kontrakte pažadėti pinigai. Dėl šios priežasties prancūzas jau dairosi naujo klubo.
Situacija bando pasinaudoti Atėnų „Panathinaikos“ komanda, kuri įnirtingai nori prisivilioti buvusį žalgirietį. To siekdama Graikijos komanda S. Francisco pateikė pasiūlymą, pagal kurį gynėjo atlyginimas siektų 3 milijonus eurų per sezoną.
Pagal dabartinį kontraktą S. Francisco atlyginimas Vilerbano ekipoje siekia 5 milijonus eurų per sezoną.
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Žurnalisto teigimu, žaidėjas pats „Žalgiriui“ susimokėjo 400 tūkst. eurų siekusią išpirką.
Pagal pirminę projekciją ASVEL klubas turėjo operuoti beveik 60 milijonų eurų biudžetu, tačiau neradus žadėtų investuotojų ekipos biudžetas sumažėjo daugiau nei perpus.
„Gazzetta“ žurnalisto Giannio Pallo teigimu, situacija turėtų išaiškėti artimiausiomis dienomis, o kaip atsarginius variantus PAO yra numatę ir S. Francisco komandos draugus Nicką Weilerį-Babbą ir Armoni Brooksą.
Sylvainas FranciscoVilerbano ASVELAtėnų Panathinaikos
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