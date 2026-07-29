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Paskelbtas „Žalgirio“ Eurolygos tvarkaraštis: akistata su Šaru – jau greitai

2026 m. liepos 29 d. 11:08
Lrytas.lt
Eurolyga trečiadienio vidurdienį oficialiai paskelbė artėjančio sezono tvarkaraštį, o taip tapo aišku, su kuo ir kada grumsis Kauno „Žalgiris“.
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Pirmąsias naujojo sezono rungtynes žalgiriečiai žais rugsėjo 24-ąją išvykoje su Belgrado „Crvena Zvezda“ komanda, o kitą savaitę lauks dvi kovos: namuose su Pirėjo „Olympiakos“ ir išvykoje su „Paris Basketball“.
Akistata su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahce“ ekipa laukia jau greitai – žalgiriečiai į Turkijos didmiestį vyks jau spalio 13-ąją. Tuo tarpu „Fenerbahce“ krepšininkus „Žalgiris“ namie priims pačiame paskutiniame ture – balandžio 15-ąją.
Kaip ir praėjusį sezoną, šiemet Eurolygos klubų laukia net 10 dvigubų savaičių.
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Visą Eurolygos tvarkaraštį galite rasti čia. Į savo naudojamą kalendoriaus programėlę „Žalgirio“ ar bet kokios kitos Eurolygos komandos rungtynes įkelti galite čia.
Kauno „Žalgirio“ tvarkaraštis Eurolygos reguliariajame sezone:
  • 1 turas: rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Belgrado „Crvena Zvezda“ – Kauno „Žalgiris“
  • 2 turas: rugsėjo 29 d. (antradienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Pirėjo „Olympiacos“
  • 3 turas: spalio 1 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA „Paris Basketball“ – Kauno „Žalgiris“
  • 4 turas: spalio 9 d. (penktadienis) IŠVYKA Barselonos „FC Barcelona“ – Kauno „Žalgiris“
  • 5 turas: spalio 13 d. (antradienis) IŠVYKA Stambulo „Fenerbahče“ – Kauno „Žalgiris“
  • 6 turas: spalio 16 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Anadolu Efes“
  • 7 turas: spalio 23 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL
  • 8 turas: spalio 28 d. (trečiadienis) IŠVYKA Bolonijos „Virtus“ – Kauno „Žalgiris“
  • 9 turas: spalio 30 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Belgrado „Partizan“
  • 10 turas: lapkričio 6 d. (penktadienis) IŠVYKA Stambulo „Bešiktaš“ – Kauno „Žalgiris“
  • 11 turas: lapkričio 12 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Milano „EA7 Emporio Armani“ – Kauno „Žalgiris“
  • 12 turas: lapkričio 17 d. (antradienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Miuncheno „FC Bayern“
  • 13 turas: lapkričio 19 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Atėnų „Panathinaikos“
  • 14 turas: lapkričio 25 d. (trečiadienis) IŠVYKA Madrido „Real“ – Kauno „Žalgiris“
  • 15 turas: gruodžio 4 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – „Dubai Basketball“
  • 16 turas: gruodžio 10 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Vitorijos „Baskonia“
  • 17 turas: gruodžio 15 d. (antradienis) IŠVYKA Tel Avivo „Maccabi“ – Kauno „Žalgiris“
  • 18 turas: gruodžio 17 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Tel Avivo „Hapoel“ – Kauno „Žalgiris“
  • 19 turas: gruodžio 23 d. (trečiadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Valensijos „Valencia Basket“
  • 20 turas: gruodžio 29 d. (antradienis) IŠVYKA Belgrado „Partizan“ – Kauno „Žalgiris“
  • 21 turas: sausio 7 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – „Paris Basketball“
  • 22 turas: sausio 12 d. (antradienis) IŠVYKA Vilerbano ASVEL – Kauno „Žalgiris“
  • 23 turas: sausio 14 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Belgrado „Crvena Zvezda“
  • 24 turas: sausio 22 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Bolonijos „Virtus“
  • 25 turas: sausio 28 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Vitorijos „Baskonia“ – Kauno „Žalgiris“
  • 26 turas: vasario 2 d. (antradienis) IŠVYKA Stambulo „Anadolu Efes“ – Kauno „Žalgiris“
  • 27 turas: vasario 4 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Bešiktaš“
  • 28 turas: vasario 12 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Madrido „Real“
  • 29 turas: kovo 4 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Valensijos „Valencia Basket“ – Kauno „Žalgiris“
  • 30 turas: kovo 9 d. (antradienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Barselonos „FC Barcelona“
  • 31 turas: kovo 12 d. (penktadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Milano „EA7 Emporio Armani“
  • 32 turas: kovo 18 d. (ketvirtadienis) IŠVYKA Atėnų „Panathinaikos“ – Kauno „Žalgiris“
  • 33 turas: kovo 24 d. (trečiadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Tel Avivo „Maccabi“
  • 34 turas: kovo 26 d. (penktadienis) IŠVYKA Miuncheno „Bayern“ – Kauno „Žalgiris“
  • 35 turas: kovo 31 d. (trečiadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Tel Avivo „Hapoel“
  • 36 turas: balandžio 7 d. (trečiadienis) IŠVYKA  „Dubai Basketball“ – Kauno „Žalgiris“
  • 37 turas: balandžio 9 d. (penktadienis) IŠVYKA Pirėjo „Olympiacos“ – Kauno „Žalgiris“
  • 38 turas: balandžio 15 d. (ketvirtadienis) NAMAI Kauno „Žalgiris“ – Stambulo „Fenerbahče“
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