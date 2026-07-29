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Prieš sezoną – netikėta bėda „Žalgiriui“: Atėnų „Panathinaikos“ siekia nuvilioti žaidėją

2026 m. liepos 29 d. 13:00
Lrytas.lt
Iki Kauno „Žalgirio“ starto naujajame Eurolygos sezone liko pusantro mėnesio, jau paskelbtas ir laikas, kada vyks treniruočių stovykla, tačiau netikėtai gali iškilti sunkumų komandos sudėtyje.
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Kaip skelbia „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, Atėnų „Panathinaikos“ siekia pervilioti vieną iš žalgiriečių Nigelį Williamsą-Gossą.
N. Williamso-Gosso sutartyje nėra numatyta išėjimo į kitą Eurolygos komandą galimybė, teigia žurnalistas, tačiau Graikijos klubas siūlo didelius pinigus dabar Kaune apie 1,4 milijono eurų už sezoną gaunančiam amerikiečiui ir taip daro spaudimą „Žalgiriui“.
Teigiama, kad PAO būtų linkę mokėti išpirką, tačiau taip pat minima, kad N. Williamsas-Gossas yra kertinė „Žalgirio“ sudėties detalė, todėl Kauno ekipai gali tekti net ir persirašyti sutartį, kad būtų patenkinti žaidėjo norai.
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N. Williamso-Gosso sutartis su „Žalgiriu“ galioja dar sezoną, o 2027-ųjų vasarą kontraktą bus galima pratęsti dar metams. 
Tuo pat metu PAO siekia pasirašyti sutartį ir su Sylvainu Francisco, kuris negavo garantijų, kad Vilerbano ASVEL komanda išgalės išmokėti visą jo atlyginimą, kuris pagal pasirašytą sutartį sieks net 5 miijonus eurų per sezoną.
Kaip atsarginiai „Panathinaikos“ variantai taip pat buvo minimi S. Francisco komandos draugai Nickas Weileris-Babbas ir Armoni Brooksas.
Kauno ŽalgirisAtėnų PanathinaikosEurolyga

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