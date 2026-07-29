T. Okmanas sureagavo į „Panathinaikos“ bandymą nugvelbti „Žalgirio“ lyderį

Graikijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, jog Atėnų klubas už išpirką siekia iš Kauno išvilioti N. Williamsą-Gossą.
Pranešama, kad Grakijos klubas siūlo didelius pinigus dabar Kaune apie 1,4 milijono eurų už sezoną gaunančiam amerikiečiui ir taip daro spaudimą „Žalgiriui“.
N. Williamso-Gosso sutartis su „Žalgiriu“ galioja dar sezoną, o 2027-ųjų vasarą kontraktą bus galima pratęsti dar metams.
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Praėjusiame sezone legionierius Eurolygoje fiksavo 11,5 taško, 2,4 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 11 naudingumo balų vidurkius.
Po „Basketnews“ šios naujienos įrašu, „Žalgirio“ gerbėjus puolė raminti vienas iš klubo savininkų Tomas Okmanas.
„Žalgiris“ atsparus“, – su besišypsančiu jaustuku komentavo „Tesonet“ įkūrėjas.
Atėnų PanathinaikosKauno ŽalgirisNigelis Williamsas-Gossas
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