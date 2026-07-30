NKL priėmė sprendimą dėl M. Balčiūno propaguojamos Alytaus komandos

Licencijos dalyvauti 2026–2027 m. „URBO-NKL“ čempionate suteiktos Jurbarko krepšinio klubui „Jurbarkas“, VšĮ „Žalgirio krepšinio centrui“, VšĮ Kauno rajono sporto klubui „BC Omega“, asociacijai „Kretingos krepšinio klubas“, krepšinio klubui Mažeikių „Mažeikiai“, asociacijai sporto ir sveikatingumo klubui „Mantinga“, VšĮ „Palangos krepšinis“, VšĮ „Plungės krepšinio klubui“, VšĮ „Šilutės sportas“, VšĮ „Telšių krepšinio centrui“, Vilkaviškio krepšinio klubui „Perlas“ ir VšĮ krepšinio klubui „Perlas“.
Licencijavimo procesą tęsia VšĮ „Krepšinio pulsas“, VšĮ „Šakių krepšinio klubas“, asociacija „Atleto krepšinio centras“, VšĮ „Kėdainių krepšinis“ ir VšĮ „Neptūno krepšinio klubas“. Šiems klubams nustatytas 7 darbo dienų terminas pateikti trūkstamus dokumentus Licencijavimo komisijai.
Paaiškėjo ir Asociacijos „Lietuvos krepšinins“ prezidento Mindaugas Balčiūno propaguojamos Alytaus „KRS“ komandos likimas.
Susiję straipsniai
Kaip teigiama pranešime, buvo pritarta šios Alytaus komandos prašymui dalyvauti 2026–2027 m. „URBO-NKL“ čempionato licencijavimo procese komerciniu būdu. Klubas, įvykdęs visus lygos licencijavimo, organizacinius ir finansinius reikalavimus, galės dalyvauti lygoje.
Už dalyvavimą lygoje Alytaus „KRS“ (VšĮ „AKA“) turės susimokėti 100 tūkst. eurų siekiančią sumą.
Galutinis 2026–2027 m. „URBO-NKL“ čempionato dalyvių sąrašas paaiškės pasibaigus licencijavimo procesui ir įvertinus visų klubų pateiktus dokumentus.