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Po S. Francisco išvykimo – T. Parkerio reakcija Buvęs žalgirietis oficialiai pristatytas Graikijoje (1)

2026 m. liepos 30 d. 18:20
Lrytas.lt
Nors buvęs žalgirietis Sylvainas Francisco visai neseniai kalbėjo apie ištikimybę Vilerbano ASVEL klubui ir net buvo pasirašęs sutartį su šia Prancūzijos komanda, gynėjas pakėlė sparnus į Graikiją.
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Nesugebėjus užtikrinti finansinio stabilumo ASVEL buvo priversta „paleisti“ S. Francisco į Atėnų „Panathinaikos“, su kuriuo gynėjas pasirašė ne ką mažesnį kontraktą.
Iš viso per trejus metus S. Francisco Atėnuose uždirbs 10,7 milijono eurų – kiek daugiau nei po 3,5 milijono eurų per sezoną.
Vilerbano ASVEL komandos treneris Tony Parkeris keliais žodžiais sureagavo į S. Francisco išvykimą.
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Krepšinio legenda apie krepšininko persikėlimą patvirtino naujienų leidiniui „L'Equipe“.
„Taip, tai yra tiesa“, – nedaugžodžiavo T. Parkeris.
Ketvirtadienį vakare oficialiai apie S. Francisco atvykimą patvirtino ir Atėnų komanda.
Nors iš pradžių buvo planuota, kad ASVEL biudžetas sieks 59 mln. eurų, panašu, kad jis sumažės maždaug iki 24 mln. eurų.
„Nežinau, bet turėsime priimti sprendimus“, – į ateitį žvelgė ASVEL strategas.
Praėjusiame sezone Eurolygoje S. Francisco rinko po 16,5 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 6,5 rezultatyvaus perdavimo.
Sylvainas FranciscoTony ParkerisAtėnų Panathinaikos
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