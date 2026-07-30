Šiauliuose – netikėtas dešimtmetį NBA praleidęs naujokas: D. Songaila jam negailėjo gerų žodžių

Į garsiąją Teksaso valstijos klubo sistemą įsiliejęs specialistas „Spurs“ komandoje dirbo nuo 2016 iki 2023 m., kuomet tobulėjo vaizdo įrašų analitiko, žaidėjų tobulinimo asistento, o vėliau ir trenerio pareigose. Kasdienybe jam tapo individualus darbas su tokiais NBA žaidėjais kaip Keldonas Johnsonas, Devinas Vassellas bei kt.
Nuo 2023 m. Hallas užėmė dukterinės „Spurs“ ekipos trenerio asistento rolę bei 2025-aisiais G lygoje žengė iki Vakarų konferencijos finalo.
„Šiaulių“ krepšinio klube treneris jėgas suvienys su gerai pažįstamu Songaila, 2020–2024 m. taip pat besidarbavusiu „Spurs“ štabe. Visgi juos sieja ne tik bendra patirtis San Antonijuje – pastarąsias dvi vasaras Hallas buvo lietuvio asistentas šalies 20-mečių vaikinų rinktinėje.
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Pernai šio tandemo treniruojama komanda Europos čempionate iškovojo sidabro medalius, o šįmet pirmenybėse liko devinta.
„Willisas – labai artimas mano kolega, su kuriuo ketverius metus dirbome San Antonijuje. Ten kartu rūpinomės žaidėjų tobulinimu ir žaidimo plano ruošimu, tad gerai suprantu, ką jis mums gali duoti, – sakė Songaila. – Willisas puikiai išmano varžovų analizės virtuvę, taip pat dvejus metus jau dirbo asistentu G lygoje. Jo atėjimas bus svari pagalba komandai – ypač legionieriams. Tai patirtis ir naujas požiūris mūsų klubui.“
Šarlotėje gimęs 198 cm ūgio Hallas karjerą krepšinyje pradėjo kaip žaidėjas ir 2009–2014 m. atstovavo Čarlstono universitetui NCAA. Paskutinį sezoną studentų lygoje jis fiksavo 12,2 taško ir 9 atkovotų kamuolių vidurkius bei buvo išrinktas į antrąjį CAA konferencijos simbolinį penketą.
Vėliau jis persikėlė į Europą, kur profesionaliai rungtyniavo Portugalijos bei Liuksemburgo lygose. Visgi dar universitete plyšęs kryžminis kelio raištis koregavo karjeros planus, o sulaukęs 25-erių Hallas pasuko trenerio keliu.
„Šiauliai“ artėjantį rudenį po 16 metų pertraukos sugrįš ant Europos taurės scenos. Kviečiame pasiruošti šiai kelionei įsigyjant artėjančio sezono narystes, kurios galios tiek LKL, tiek Europos taurės reguliariojo sezono varžybų akistatose.
Darius SongailaŠiaulių ŠiauliaiSan Antonio Spurs
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