„Neptūnas“ pratęsė sutartį su svarbiu lietuviu

Praėjusiais metais gargždiškis buvo vienas efektyviausių LKL žaidėjų. Per 36 sužaistas dvikovas vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 5,2 ir fiksavo 16,2 naudingumo balo (8 rezultatas visoje lygoje).
„Džiaugiamės galėdami patvirtinti, kad Donatas Tarolis ir ateinantį sezoną rungtyniaus „Neptūno“ gretose. Būdamas gerai pažįstamu ir savo vertę įrodžiusiu žaidėju, per praėjusius metus Donatas demonstravo meistriškumą, patirtį bei patikimumą.
Jo išlaikymas komandoje užtikrina svarbų tęstinumą mūsų priekinėje linijoje, tad nekantriai laukiame galimybės kartu tęsti pradėtus darbus ir toliau tobulėti.“, – kontrakto pratęsimu džiaugėsi sporto direktorius Branko Mirkovičius.
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Europos taurės turnyre aukštaūgio statistika taip pat buvo solidi. Per 17 sužaistų dvikovų vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 3,9 kamuolio ir fiksavo 13,5 naudingumo balo.
Donatas TarolisGediminas PetrauskasKlaipėdos Neptūnas
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