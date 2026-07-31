SportasKrepšinis

„Neptūnas“ pratęsė sutartį su svarbiu lietuviu

2026 m. liepos 31 d. 18:56
Lrytas.lt
Vienas praėjusio sezono Klaipėdos „Neptūno“ lyderių Donatas Tarolis ir toliau vilkės uostamiesčio klubo marškinėlius. Sunkusis krašto puolėjas turėjo svarbią rolę Gedimino Petrausko žaidimo schemose 2025–2026 m. sezone. Klubas su žaidėjų susitarė dėl kontrakto pratęsimo 2026–2027 m. sezonui.
Daugiau nuotraukų (1)
Praėjusiais metais gargždiškis buvo vienas efektyviausių LKL žaidėjų. Per 36 sužaistas dvikovas vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 5,2 ir fiksavo 16,2 naudingumo balo (8 rezultatas visoje lygoje).
„Džiaugiamės galėdami patvirtinti, kad Donatas Tarolis ir ateinantį sezoną rungtyniaus „Neptūno“ gretose. Būdamas gerai pažįstamu ir savo vertę įrodžiusiu žaidėju, per praėjusius metus Donatas demonstravo meistriškumą, patirtį bei patikimumą.
Jo išlaikymas komandoje užtikrina svarbų tęstinumą mūsų priekinėje linijoje, tad nekantriai laukiame galimybės kartu tęsti pradėtus darbus ir toliau tobulėti.“, – kontrakto pratęsimu džiaugėsi sporto direktorius Branko Mirkovičius.
Susiję straipsniai
LKL baigė tyrimą dėl galimo rasizmo: pažeidimo nenustatė

LKL baigė tyrimą dėl galimo rasizmo: pažeidimo nenustatė (4)

Panevėžio „Lietkabelis“ prisiviliojo ilgametį Eurolygos žaidėją

Panevėžio „Lietkabelis“ prisiviliojo ilgametį Eurolygos žaidėją

Europos taurės turnyre aukštaūgio statistika taip pat buvo solidi. Per 17 sužaistų dvikovų vidutiniškai pelnė po 12,5 taško, atkovojo po 3,9 kamuolio ir fiksavo 13,5 naudingumo balo.
Donatas TarolisGediminas PetrauskasKlaipėdos Neptūnas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.