Dar vienas L. Juškaitės šou – tapo mačo rezultatyviausia žaidėja

Torontas šiai dienai turi vieną blogiausių atkarpų – laimėjo vos vieną mačą iš dešimties.
L. Juškaitė žaidė 30 minučių, pelnė 19 taškų (5/8 dvit., 2/4 trit., 3/4 baud.) ir buvo rezultatyviausia mačo žaidėja.
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Be to lietuvė atsikovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojoms po 16 taškų pelnė Olivia Miles, Napheesa Colier ir Courtney Williams.
Rezultatyviausios L. Juškaitės rungtynės šiame sezone buvo 25 pelnyti taškai.
Lietuvė debiutiniame WNBA sezone vidutiniškai pelno po 9,5 taško, atsikovoja 3,8 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Kanados ekipa WNBA lygoje rikiuojasi dvyliktoje vietoje ir nepatenka į atkrintamuosius mačus.