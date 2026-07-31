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Dar vienas L. Juškaitės šou – tapo mačo rezultatyviausia žaidėja

2026 m. liepos 31 d. 08:45
Lrytas.lt
Laura Juškaitė tęsia puikų debiutinį sezoną WNBA čempionate, nors jos atstovaujama Toronto „Tempo“ (10/18) patyrė jau penktą nesėkmę iš eilės. Kanados ekipa namuose 72:104 (19:18, 22:32, 14:31, 17:23) nusileido vienai iš lyderių Minesotos „Lynx“ (24/6).
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Torontas šiai dienai turi vieną blogiausių atkarpų – laimėjo vos vieną mačą iš dešimties.
L. Juškaitė žaidė 30 minučių, pelnė 19 taškų (5/8 dvit., 2/4 trit., 3/4 baud.) ir buvo rezultatyviausia mačo žaidėja.
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L. Juškaitės taškai nepadėjo „Tempo“ išvengti pralaimėjimo

L. Juškaitės taškai nepadėjo „Tempo“ išvengti pralaimėjimo

Be to lietuvė atsikovojo 5 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Nugalėtojoms po 16 taškų pelnė Olivia Miles, Napheesa Colier ir Courtney Williams.
Rezultatyviausios L. Juškaitės rungtynės šiame sezone buvo 25 pelnyti taškai.
Lietuvė debiutiniame WNBA sezone vidutiniškai pelno po 9,5 taško, atsikovoja 3,8 kamuolio ir atlieka 1,6 rezultatyvaus perdavimo.
Kanados ekipa WNBA lygoje rikiuojasi dvyliktoje vietoje ir nepatenka į atkrintamuosius mačus.
Šiaurės Amerikos moterų nacionalinė krepšinio lyga (WNBA)Laura Juškaitė

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