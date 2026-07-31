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Dar vienas smūgis rinktinei: K. Jakučionis „lange“ nežais (3)

2026 m. liepos 31 d. 14:21
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėje atsisakius rungtyniauti Jonui Valančiūnui, mūsų šalies komandai – dar vienas smūgis.
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Vienas talentingiausių Lietuvos krepšininkų Kasparas Jakučionis oficialiai pareiškė, kad rinktinėje ateinančiame pasaulio čempionato atrankos „lange“ jis nerungtyniaus. To priežastis – laukiantis NBA sezonas.
„Šiame „lange“ nebūsiu. Visada aš noriu dalyvaut, buvo atvažiavę ir Rimas Kurtinaitis su treneriu Tomu. Aš jiems sakiau, kad noriu, visada norėjau ir norėsiu, bet yra ir kitų komandų, kurios sprendžia. Milvokis – turiu būt ten jau rugpjūčio pradžioj, paskui turėsim stovyklą rugpjūčio gale. Tikrai nėra šansų“, – penktadienį po jo vardo stovyklos treniruotės teigė krepšininkas.
Įdomu tai, kad Asociacija „Lietuvos krepšinis“ buvo oficialiai išplatinę žinutę, jog K. Jakučionis davė sutikimą dalyvauti ateinančiame „lange“, tačiau buvo teigiama, kad viskas priklausys nuo lietuvio atstovaujamos „Milwaukee Bucks“ komandos.
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K. Jakučionis šią vasarą buvo išmainytas iš „Miami Heat“ ir, kaip teigė pats, Milvokio mieste dar net nėra buvęs.
Paklaustas apie praėjusį „langą“ vykusias kovas su Didžiąja Britanija ir Italija, 20-metis gynėjas teigė, kad vis dar jaučia kartėlį dėl rezultato.
„Yra tikrai. Tas pralaimėjimas, manau, įsimins, bet dabar nemanau, kad reikia žiūrėti į praeitį – vis tiek nieko nepakeisi. Reikia žiūrėt į ateitį, bandyt pasimokyt iš klaidų ir jų daugiau nedaryt“, – teigė K. Jakučionis.
„Aš tikiu, – apie galimybes prasibrauti į pasaulio čempionatą vėliau kalbėjo jis. – Jeigu yra nors kažkiek šansų, vis tiek, manau, reikia mums visiems tikėti. Jų yra, nėra, kad mes jau nepatekom. Dar tikrai yra šansų.“
Rugpjūčio 28 dieną Lietuva išvykoje žais su Turkija, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkus.
Kasparas JakučionisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė2027 metų pasaulio krepšinio čempionatas

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