Penktadienį apie savo sprendimą oficialiai pasisakė ir Kasparas Jakučionis, po savo vardo stovyklos treniruotės teigęs, kad jo atstovaujamas „Milwaukee Bucks“ klubas laukia lietuvio JAV, kad būtų galima pilnavertiškai ruoštis artėjančiam sezonui, todėl rinktinėje 20-metis gynėjas nerungtyniaus.
Paklaustas, ar buvo raginamas neatstovauti rinktinei, 20-metis gynėjas tai griežtai paneigė.
„Nežinau, manęs niekas neragino nevažiuot. Negaliu nieko pasakyt šituo klausimu“, – trumpai atsakė vienas geriausių Lietuvos krepšininkų.
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Jau prieš kurį laiką buvo skelbta, kad būsimajame atrankos į pasaulio čempionatą „lange“ rinktinėje žaisti atsisakė Jonas Valančiūnas. Teigiama, kad neišvysime ir dar eilės krepšininkų, liepos mėnesį rungtyniavusių su Italija ir Didžiąja Britanija.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ buvo išplatinusi pranešimą, kuriame buvo teigiama, kad mūsų šalies nacionalinei komandai sutiko atstovauti Ąžuolas Tubelis, Arnas Butkevičius bei Gytis Radzevičius.
Vis dėlto išlieka nemažai klausimų, kokia visgi bus rinktinės sudėtis rugpjūčio gale.
„Čia ne nuo manęs priklauso. Aš visada, sakau, noriu važiuot, šį kartą tiesiog negaliu, – paklaustas apie šią situaciją kalbėjo K. Jakučionis. – O dėl kitų aš nelabai žinau, nelabai kalbėjau.“
Visoms šioms kalboms vykstant buvo sprendžiamas klausimas ir dėl rinktinės vyr. trenerio Rimo Kurtinaičio likimo.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ (ALK) bei jos prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjosi su keletu kandidatų: Dainiumi Adomaičiu, Giedriumi Žibėnu ir Dariumi Songaila. Visi jie rinktinei pasakė „ne“. Galiausiai per praėjusią savaitę vykusią spaudos konferenciją buvo paskelbta, kad R. Kurtinaitis pateikė atsistatydinimo raštą, tačiau su tuo nesutiko ALK Vykdomasis komitetas.
R. Kurtinaičiui apsispręsti buvo duota dar viena diena, po kurios galiausiai buvo pareikšta, kad daug kritikos susilaukiantis specialistas liks prie rinktinės vairo.
Pats K. Jakučionis šios situacijos stengėsi nesekti.
„Tiesą pasakyt? Nelabai sekiau, nes vis tiek daug reikalų čia, Lietuvoj, ir dabar su stovykla. Norėjau praeitą savaitę biškį pailsėt nuo visko, kažkaip nelabai sekiau, – teigė jis. – Nežinau, kaip jums atrodo?“
Netrukus tarp žurnalistų pasigirdo atsakas, kad situacija yra tiesiog juokinga.
Kasparas JakučionisRimas KurtinaitisMindaugas Balčiūnas
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