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Lietuva išliks U18 Europos čempionate – iškovojo svarbią pergalę

2026 m. liepos 31 d. 07:44
Lrytas.lt
Lietuvos jaunių (U18) krepšinio rinktinė sėkmingai pradėjo kovas dėl 9–16 vietų Europos čempionate. Italijoje vykusiose rungtynėse Gintaro Kadžiulio auklėtiniai 84:68 (19:7, 24:20, 19:22, 22:19) nugalėjo Austrijos bendraamžius.
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Susitikimą užtikrintai pradėję lietuviai jau pirmajame kėlinyje patikimai gynėsi ir leido varžovams pelnyti vos 7 taškus (19:7). Antrajame ketvirtyje mūsiškiai toliau didino pranašumą ir prieš ilgąją pertrauką pirmavo 16 taškų skirtumu – 43:27.
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Po ilgosios pertraukos varžovai šiek tiek sumažino atsilikimą, tačiau ketvirtajame kėlinyje Lietuvos rinktinė išlaikė turėtą pranašumą ir iškovojo pergalę.
Mūsiškiai užtikrintai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių (46 prieš 31) bei atliko daugiau rezultatyvių perdavimų (26 prieš 12). Taip pat lietuviai pataikė 8 tolimus metimus iš 23 (bendraamžiai – 3 iš 18) ir realizavo 21 dvitaškį iš 39 (priešininkai – 23 iš 42).
Lietuvos komandoje rezultatyviausiai žaidė dvigubą dublį surinkęs Ignas Štombergas, pelnęs 21 tašką (8/10 dvitaškių) ir atkovojęs 15 kamuolių.
Po šios pergalės Lietuvos rinktinė čempionate toliau kovos dėl 9–12 vietų.
Lietuva: Ignas Štombergas 21 (15 atk. kam.), Galius Černeckis 14, Kornelijus Snitka 8, Tauris Aliukonis 8, Aironas Žymantas 7, Dovydas Jakštonis 6, Emilis Žibūda 5, Emilis Prekevičius 4, Gabrielius Buivydas 4, Benas Biržinis 4, Jonas Trivokas 3.
Austrija: Pierce’as Thompsonas 16, Arminas Kapičius 10, Fransis Chavezas 10, Kilianas Vitzmannas 10.
Europos vaikinų (U-18) krepšinio čempionatasLietuvos vaikinų (U-18) krepšinio rinktinė

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