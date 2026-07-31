Incidentas įvyko po rungtynių, žaidėjų rankų paspaudimo metu, kuomet kilo žodinis konfliktas tarp Utenos „Juventus“ žaidėjo Maxwello Lewiso ir Klaipėdos „Neptūno“ žaidėjo Martyno Pacevičiaus.
LKL Drausmės komisijai išanalizavus surinktą garso įrašų ir vaizdinę medžiagą, buvo nustatyta tiksli žaidėjo M. Pacevičiaus pasakyta frazė Utenos „Juventus“ žaidėjui M. Lewisui. Siekiant gauti motyvuotas išvadas dėl šios frazės semantinės, pragmatinės ir kontekstinės reikšmės bei jos galimos rasistinės konotacijos, LKL Drausmės komisija konsultacijai pasitelkė kalbos ir lingvistikos bei žmogaus teisių srities ekspertus.
Atsižvelgdama į visų šių įrodymų visumą – nustatytą tikslią žaidėjo pasakytos frazės formuluotę, kalbos ir lingvistikos bei žmogaus teisių ekspertų išvadas – taip pat įvertinusi Lietuvos teismų bei Europos žmogaus teisių teismo praktiką, susijusią su galimai diskriminacinio pobūdžio pareiškimais, LKL Drausmės komisija konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog krepšininkas Martynas Pacevičius savo veiksmais aukščiau minėto incidento metu diskriminavo Maxwellą Lewisą dėl jo rasės ar kilmės. LKL Drausmės komisija vienbalsiai nusprendė pripažinti, kad M. Pacevičius nepadarė drausmės pažeidimo pagal LKL Nuostatų 69.8. punktą ar kitus Nuostatų punktus.
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Pagal LKL nuostatų 69.8 punktą drausmės pažeidimu laikomas „LKL dalyvių neetiškas elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių“.
2025–2026 m. Betsson-LKL čempionato LKL Drausmės komisiją sudarė 5 (penki) nariai: Paulius Jankūnas (Kauno „Žalgirio“ klubo prezidentas), Jaroslav Latušinskij (Vilniaus „Ryto“ klubo vykdantysis direktorius), Eimantas Skersis (Utenos „Juventus“ komandos vadovas), Martynas Mažeika (Klaipėdos „Neptūno“ direktorius) bei Žygintas Voronavičius (LKL teisinio partnerio, advokatų kontoros Cobalt advokatas, patarėjas). M. Mažeika ir E. Skersis nusišalino nuo šios drausmės bylos nagrinėjimo dėl interesų konflikto, kadangi atstovauja klubams, kurie figūravo drausmės byloje.
LKL į kiekvieną galimą diskriminacijos, rasizmo ar kitų pagarbos žmogui principus pažeidžiančių veiksmų atvejį žiūri itin rimtai ir atsakingai. Lyga griežtai pasisako prieš bet kokias rasizmo, diskriminacijos, neapykantos kurstymo ar žmogaus orumą žeminančio elgesio apraiškas ir ragina krepšinio bendruomenę, klubus, žaidėjus, trenerius, sirgalius ir visus LKL rungtynių dalyvius išlaikyti pagarbą kitiems, gerbti pamatines kiekvieno žmogaus teises ir vertybes.
Klaipėdos NeptūnasUtenos Juventusrasizmas
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