Mirė auksinį perdavimą atlikusi ir A. Sabonį treniravusi SSRS legenda I. Jedeška

I. Jedeška buvo legendinio 1972 m. olimpinių žaidynių Miunchene „auksinio perdavimo“ kūrėjas, pasaulio čempionas, dukart Europos čempionas su SSRS, Europos čempionų taurės laimėtojas ir aštuonis kartus SSRS čempionas su CSKA ekipa.
Pasitraukęs iš didžiojo krepšinio, I. Jedeška žengė į trenerio darbą. Būdamas SSRS rinktinės trenerių štabo nariu, jis laimėjo 1982 metų pasaulio čempionatą kartu su jaunuoju Arvydu Saboniu, taip pat tris SSRS čempionatus būnant CSKA vyriausiuoju treneriu ir stratego asistentu.
Baltarusijos Gardino rajono Stciackų kaime gimęs I. Jadeška buvo vienas iš pirmųjų SSRS krepšininkų, kurį NBA įtraukė į savo Naujokų biržą. Tačiau 1967-siais vykusį renginį 196 cm ūgio krepšininkas nebuvo pasirinktas.
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Nuo 1963 iki 1967 metų jis atstovavo baltarusių „Spartak“ ekipai, nuo 1967 iki 1970 metų žaidė Minsko RTI klube. Po to, jau atlikinėdamas tarnybą rusų armijoje, buvo paimtas į CSKA klubą. Karjerą I. Jadeška baigė 1981-siais.
Garsiausias I. Jedeškos karjeros momentas siejamas su legendiniu perdavimu Aleksandrui Belovui 1972 m. olimpinių žaidynių Miunchene finale. Tada, teisėjams pridėjus mačo pabaigoje 3 sek., puolėjas Aleksandras Belovas sugavo I. Jadeškos perdavimą per visą aikštelę ir pelnė pergalingą metimą likus kelioms akimirkoms iki finalinio sirenos.
SSRS rinktinė nugalėjo iki tol nenugalimą JAV rinktinę 51:50. Tai buvo pirmoji SSRS olimpinė pergalė. IJedesko buvo vienas pagrindinių tos pergalės architektų.
Taip pat I. Jadeška buvo Aleksandro Gomelskio asistentu 1988 metų Seulo žaidynėse, kur SSRS rinktinė tapo olimpine čempione, o joje kovojo Šarūnas Marčiulionis, Arvydas Sabonis, Valdemaras Chomičius ir Rimas Kurtinaitis.
SSRS krepšinio rinktinėModestas PaulauskasArvydas Sabonis
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