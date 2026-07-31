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S. Lukošius karjerą tęs garsiame Ispanijos klube

2026 m. liepos 31 d. 23:50
Lrytas.lt
FIBA Čempionų lygos finalo ketverto MVP tapęs Simonas Lukošius kitą sezoną neturėtų žaisti Vilniaus „Ryto“ komandoje.
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Basketnews skelbia, jog Vokietijos pilietybę turintis krepšininkas prisijungs prie Malagos „Unicaja“ ekipos.
Malagos klubą šį tarpsezonį taip pat papildė Ignas Brazdeikis.
S. Lukošius po sėkmingų pasirodymų FIBA Čempionų lygoje pasirašė 3 metų sutartį su „Dubai Basketball“ klubu, kuris nusprendė paskolinti S. Lukošių Ispanijos ekipai.
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FIBA Čempionų lygoje S. Lukošius rinko po 8,3 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 8 naudingumo balus.
Tačiau Vokietijos pilietybę turintis lietuvis sužibo Čempionų lygos finale, kuomet pataikęs 7 tritaškius surinko 23 taškus ir tapo naudingiausiu finalo ketverto krepšininku.
LKL čempionate S. Lukošius rinko po 6,6 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,9 naudingumo balo.
Vilniaus RytasDubai BasketballMalagos Unicaja
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