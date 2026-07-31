S. Lukošius karjerą tęs garsiame Ispanijos klube

Basketnews skelbia, jog Vokietijos pilietybę turintis krepšininkas prisijungs prie Malagos „Unicaja“ ekipos.
Malagos klubą šį tarpsezonį taip pat papildė Ignas Brazdeikis.
S. Lukošius po sėkmingų pasirodymų FIBA Čempionų lygoje pasirašė 3 metų sutartį su „Dubai Basketball“ klubu, kuris nusprendė paskolinti S. Lukošių Ispanijos ekipai.
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FIBA Čempionų lygoje S. Lukošius rinko po 8,3 taško, 3 atkovotus kamuolius ir 8 naudingumo balus.
Tačiau Vokietijos pilietybę turintis lietuvis sužibo Čempionų lygos finale, kuomet pataikęs 7 tritaškius surinko 23 taškus ir tapo naudingiausiu finalo ketverto krepšininku.
LKL čempionate S. Lukošius rinko po 6,6 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 5,9 naudingumo balo.
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