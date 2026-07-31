Sylvainas Francisco pirmąkart prabilo kaip „Panathinaikos“ žaidėjas – atvertė perėjimo kortas ir turimas pravardes

Tuo pasinaudojo „Panathinaikos“, kuris iškart pasiūlė žaidėjui trejų metų sutartį ir sutiko sumokėti 1 mln. eurų perėjimo mokesti Vilerbanui.
Iš viso per trejus metus S. Francisco Atėnuose uždirbs 10,7 milijono eurų – kiek daugiau nei po 3,5 milijono eurų per sezoną.
Antrąsyk komandą Eurolygoje per vasarą pakeitęs S. Francisco jau prabilo apie tai, kaip atsidūrė Atėnų „Panathinaikos“ stovykloje.
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28-erių prancūzas ketvirtadienį jau vaikščiojo po Atėnų gatves, klube praėjo medicininę patikrą ir pasirašė trejų metų sutartį.
„Jaučiuosi puikiai, tiesiog nuostabiai, – cituoja graikų „Gazzetta“ krepšininką S. Francisco. – Esu tikrai laimingas būdamas čia. Džiaugiuosi sugrįžęs į Graikiją ir tapęs didžiausio Europos klubo dalimi. Labai laukiu, kada galėsiu susipažinti su komandos draugais ir visais kitais organizacijos nariais.“
Kalbėdamas apie savo itin greitą perėjimą iš ASVEL į „Panathinaikos“, jis sakė: „Buvau Mykonos saloje, tad vos nusileidus į ją, viskas pradėjo suktis iš visų pusių.
Viskas įvyko per kelias valandas, tiesiog per dieną. Esu labai laimingas, kad mums, kartu su mano atstovais, net ir manimi, pavyko atsidurti ten, kur norėjau.
Tuo pačiu metu „Panathinaikos“ personalas atliko puikų darbą. Viskas įvyko labai greitai. Galiu pasakyti, kad perėjimas ir visas tas procesas buvo baigtas labai greitai. O dabar aš čia, tai puiku.“
Kalbėdamas apie bendradarbiavimą su ekipos strategu Željko Obradovičiumi, jis pabrėžė: „Labai to laukiu. Žinau, kad jis yra legendinis treneris, be jokios abejonės. Man būti šalia jo ir iš jo mokytis bus labai svarbu. Sąžiningai, aš to laukiu.“
Atėnų ekipoje S. Francisco žais petys į petį su dabartiniais Prancūzijos rinktinės nariais Mathiasu Lesoru, Gersonu Yabousele ir Mustafa Fallu. Krepšininkas tiesiog tuo labai pasidžiaugė: „Šie vaikinai man labai svarbūs.
Prieš priimdamas sprendimą dėl „Panathinaikos“ daug kalbėjausi su jais. Tarp mūsų vyrauja labai gera chemija, ypač nacionalinėje komandoje.
Tokius ryšius turėti klubo lygmeniu yra labai svarbu. Man bus tikrai malonu su jais žaisti, bet tuo pačiu metu mes visiškai rimtai žiūrėsime į savo darbą. Ir tai yra svarbiausia.“
Papasakojo buvęs žalgirietis ir apie savo pravardę: „Na, daugelis žmonių mane vadina tiesiog „prancūzu“. Jie mane vadina „prancūzu“, nes esu prancūzas.
Taip pat dar vadina „strėle“ arba „Sisko“. Mano pavardė Francisco, todėl mane vadina „Sisko“. Ispanijoje mane vadino „Paco“ dėl vardo Francisco. Bet dažniausiai mane visi vadina „Sisko“. Taigi, mano pravardė priklauso nuo to, kas kam labiau patinka.“
Šnekėdamas apie atmosferą „Panathinaikos“ ekipos „Telekom Center Athens“ arenoje jis tikino, kad nori pajusti tai, ką jautė, kai buvo graikų ekipos varžovu: „Tai beprotiška. Tikrai beprotiška. Neįtikėtina.
Paprastai, kai žaidi šioje arenoje kaip priešininkas, sakai: „Gerai, čia labai sunku laimėti“. Ir dėl sirgalių. Bet dabar esu kitoje barikadų pusėje. Taigi, patirsiu tą jausmą jau visiškai kitaip“.
Galiausiai jis pasiuntė žinutę komandai ir pasauliui: „Džiaugiuosi būdamas čia, vaikinai. Ir tikiuosi, kad mane palaikysite mus visus metus.
Žinau, kad palaikysite. Tad tegul sezonas būna puikus. Nekantrauju susitikti su būsimais komandos draugais. Bet svarbiausia, kad aš čia. Tad pirmyn!“
Sylvainas FranciscoKauno ŽalgirisVilerbano ASVEL
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