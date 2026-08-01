Perkūnas iš giedro dangaus: „Monaco“ klubui – negailestingas kirtis

Nors „Monaco“ investuotojai buvo numatę potencialų 10–12,5 mln. eurų sieksiantį biudžetą, tačiau federacijos vadovybė ekonomines garantijas įvertino kaip nepakankamas.
Tiesa, nors „Monaco“ buvo užtrenktos durys tiek aukščiausiame šalies čempionate, tiek ir Prancūzijos lygoje, monegaskai nepraranda vilties.
Skelbiama, kad Monako klubas skųs į Prancūzijos krepšinio federacijos sprendimą.
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„Monaco“ artėjančiame sezone turi teisę kovoti Europos taurės krepšinio turnyre. Komanda atsirūrė vienoje grupėje kartu su Panevėžio „Liekabeliu“.