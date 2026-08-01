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Perkūnas iš giedro dangaus: „Monaco“ klubui – negailestingas kirtis

2026 m. rugpjūčio 1 d. 14:57
Lrytas.lt
Prancūzijos krepšinio vicečempionė „Monaco“ ekipa gyvena nežinioje – skelbiama, kad Prancūzijos krepšinio federacijos Apeliacinis teismas priėmė sprendimą nesuteikti žalios šviesos komandos registracijai vietos čempionatuose.
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Nors „Monaco“ investuotojai buvo numatę potencialų 10–12,5 mln. eurų sieksiantį biudžetą, tačiau federacijos vadovybė ekonomines garantijas įvertino kaip nepakankamas.
Tiesa, nors „Monaco“ buvo užtrenktos durys tiek aukščiausiame šalies čempionate, tiek ir Prancūzijos lygoje, monegaskai nepraranda vilties.
Skelbiama, kad Monako klubas skųs į Prancūzijos krepšinio federacijos sprendimą.
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