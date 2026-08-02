Nors pirmasis kėlinys baigėsi lygiu rezultatu (19:19), lietuviai antrajame kėlinyje spurtavo ir jame likus žaisti kiek mažiau nei keturias minutes jau turėjo 15 taškų persvarą (39:24). Pirmąją rungtynių pusę lietuviai uždarė atkarpa 8:0 ir buvo susikrovę jau ir 21 taško pranašumą (51:30).
Nepaisant to, trečiajame kėlinyje danai pamažu ėmė mažinti atsilikimą, o žengiant į lermiamą ketvirtį skirtumas tarp komandų jau buvo sumažėjęs iki 7 taškų (69:62).
Panaši distancija tarp rinktinių laikėsi visą ketvirtąjį kėlinį. Likus žaisti dvi su puse minutės Danija priartėjo iki 6 taškų (85:79), tačiau tuomet sekė keletas sėkmingų lietuvių epizodų tiek puolime, tiek gynyboje ir pergalę galiausiai šventė Lietuva.
Rezultatyviausias Lietuvos rinktinėje buvo per 20 minučių 20 taškų pelnęs, 11 kamuolių atkovojęs ir 26 naudingumo balus surinkęs Ignas Štombergas. 18 taškų, 9 atkovotus kamuolius ir taip pat 26 naudingumo balus pridėjo Aironas Žymantas. Taurio Aliukonio sąskaitoje – 14 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai ir 23 naudingumo balai.
Po šios pergalės paaiškėjo, kad lietuviai galutinėje įskaitoje liko 11 vietoje. Tai – blogiausias U18 rinktinės pasirodymas Europos čempionate per 30 metų.
11 vietą lietuviai buvo užėmę ir 2024-aisiais, o visų laikų blogiausias pasirodymas buvo užfiksuotas dar 1996-aisiais, kai buvo užimta 12 vieta.