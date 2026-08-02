Europos U18 čempionate – kosminis pratęsimą išplėšęs metimas

Rungtynėse dėl 9-16 vietų tarp Juodkalnijos ir Azerbaidžano likus žaisti tris sekundes juodkalniečiai pirmavo 61:58, o jų gynėjas Vukas Ivelja stojo mesti dviejų baudos metimų. Vis dėlto vienas komandos lyderių abu juos prametė ir atsikovoję kamuolį šansą turėjo azerbaidžaniečiai.
Netrukus kamuolį savo rankose turėjo iki tol vos 3 taškus pelnęs Azaras Ibrahimovas ir paleido kamuolį per visą aikštę. Priešininkų nuostabai ir saviškių džiaugsmui, kamuolys įkrito į krepšį ir komandoms teko žaisti pratęsimą.
Nepaisant skaudžios ketvirtojo kėlinio pabaigos, pratęsime stipresni visgi buvo Juodkalnijos krepšininkai ir rungtynes laimėjo rezultatu 77:71 (16:13, 15:15, 9:22, 21:11, 16:10).
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Įspūdingas rungtynes sužaidė Azerbaidžano centras Emmanuelis Agbasonas, surinkęs 21 tašką, 22 atkovotus kamuolius ir 39 naudingumo balus. Juodkalnijos komandoje po 14 taškų pelnė V. Ivelja ir Dušanas Stankovičius.