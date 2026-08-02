Lietuvos 18-mečių rinktinė dar kartą pralaimėjo: į neviltį varė „Žalgirio“ sistemos talentas

Nors po dviejų kėlinių lietuviai dar pirmavo (37:35), estai trečiojo kėlinio viduryje spurtavo 10:2 ir perėmė rungtynių kontrolę (46:53). Nors lietuviai sugebėjo sumažinti atsilikimą (54:55), atrodė kiek solidžiau, o ketvirtojo kėlinio viduryje turėjo ir dviženklę persvarą (60:70).
Likus žaisti kiek daugiau nei minutę komandas jau skyrė 16 taškų (64:80) ir susitikimo nugalėtojas buvo aiškus.
Estijos gretose rezultatyviausias buvo Kauno „Žalgirio“ sistemai priklausantis puolėjas Stenas Markusas Adamsonas, per 27 minutes surinkęs 25 taškus (5/7 dvit., 2/4 trit., 9/10 baud.), atkovojęs šešis ir perėmęs keturis kamuolius bei susitikimą baigęs savo sąskaitoje turėdamas 28 naudingumo balus.
S. Adamsonas praėjusį sezoną rungtyniavo Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL), kur „Žalgirio“ dublerių ekipoje vidutiniškai rinkdavo po 6,8 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 3,6 naudingumo balo.
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Lietuvos rinktinėje vienintelis dviženklį taškų skaičių pelnė Dovydas Jakštonis, per 26 minutes pelnęs 18 taškų (6/13 dvit., 0/3 trit., 6/8 baud.). Tuo tarpu iki tol rinktinės lyderiu buvęs ir vidutiniškai po 18,4 taško, 9,4 atkovoto kamuolio bei 25,6 naudingumo balo per rungtynes rinkęs Ignas Štombergas per 17 minučių nepataikė nė vieno metimo „iš žaidimo“ ir surinko vos 2 taškus.
Sekmadienį lietuvių kovoje dėl 11 vietos laukia akistata su Danija.