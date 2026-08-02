M. Petrėnaitės vedamos VDU krepšininkės – Europos universitetų žaidynių čempionės

VDU studentės savo pasirodymą pradėjo D grupėje. Grupių etape jos iškovojo tris pergales ir patyrė vieną pralaimėjimą – būtent Liublijanos universiteto ekipai. Atkrintamosiose varžybose VDU krepšininkės demonstravo nepriekaištingą žaidimą: aštuntfinalyje įveikė Sėčenio Ištvano universitetą (Vengrija), ketvirtfinalyje nugalėjo Vasylo Stefaniko Karpatų nacionalinį universitetą (Ukraina), pusfinalyje pranoko Vienos universitetą (Austrija), o finale atsirevanšavo Liublijanos universiteto komandai ir iškovojo čempionių titulą.
Europos universitetų žaidynių čempionėmis tapusios VDU krepšininkės taip pat pelnė kelialapį į FISU pasaulio universitetų 3x3 krepšinio turnyrą, kuris spalio 23–25 dienomis vyks Makao (Kinija).
Čempionių komandą sudarė sesės Miglė ir Eglė Kisarauskaitės, Eva Pernavaitė bei Martyna Petrėnaitė. Komandą treniravo vyriausiasis treneris Dainius Novickas, o už fizinį rengimą buvo atsakingas Algirdas Stuknys.
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Ryškiausia finalinio turnyro žvaigžde tapo Martyna Petrėnaitė. Po finalo ji net tris kartus kilo ant apdovanojimų pakylos – buvo pripažinta rezultatyviausia turnyro žaidėja (vidutiniškai po 10,9 taško per rungtynes), išrinkta į simbolinį turnyro trejetą ir pelnė naudingiausios žaidėjos (MVP) titulą.
„Ką tik baigėme turnyrą, tapome čempionėmis. Didžiuojuosi merginomis, komanda ir visu kolektyvu. Po praėjusių metų liko pralaimėjimo kartėlis, tačiau šiemet mums pavyko laimėti ir visas įdėtas darbas atsipirko. Ačiū, ačiū ir dar kartą ačiū“, – po apdovanojimų džiaugsmo neslėpė M. Petrėnaitė.
Be VDU merginų komandos, Europos universitetų žaidynėse varžėsi ir VDU vaikinų 3x3 krepšinio ekipa, kuri užėmė penktąją vietą. Vilniaus universiteto krepšininkės turnyrą baigė keturioliktoje pozicijoje.