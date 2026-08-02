SportasKrepšinis

Neįtikėtina: „Žalgiris“ diktavo žaidėjo sutarties su kitu klubu detales

2026 m. rugpjūčio 2 d. 15:59
Kauno „Žalgirio“ krepšinio klubas pristatė dar vieną komandos naujoką, kuriuo tapo aukštaūgių grandį papildęs 26-erių Nigerijos rinktinės žaidėjas Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Su 208 cm ūgio krepšininku buvo pasirašyta sutartis pagal formulę „1+1“.
Daugiau nuotraukų (3)
Specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams interviu davęs „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas dalijosi komentarais apie aukštaūgio potencialą, derybų su Liublianos „Cedevita Olimpija“ niuansais ir K. Akobundu-Ehiogu vaidmenį kitame sezone.
„Tie paskutiniai taškai buvo sudėlioti NBA Vasaros lygoje, bet mūsų sąrašuose Kao buvo gana ilgokai, mes visą vasarą žinojome jo situaciją. Kaip žinote, Jono Valančiūno situacija išsisprendė irgi ganėtinai vėlai, todėl nuo jo priklausė ir kiti mūsų sprendimai. Žinojome, kad Kao pasirašo su „Cedevita Olimpija“ ir žinojome, kad ten yra išpirka.
Tiesą sakant, mes patys praktiškai ją ir įdėjome, tai visą situaciją sekėme. Nenorėčiau atskleisti visų detalių, bet mes daugiausiai bendravome su Kao agentu, kuris su mumis dalijosi visais pasiūlymais ir kontrakto situacija. Mes paprašėme laiko, tačiau nenorėjome, kad žaidėjas prarastų kontraktą, jei mes galiausiai nuspręstume, kad jo nepasirašysime. Todėl paprašėme agento, kad į sutartį su „Cedevita Olimpija“ būtų įdėtas Eurolygos punktas“, – kalbėjo G. Navickas.
Susiję straipsniai
Oficialu: „Žalgirį“ sustiprino dar vienas naujokas

Oficialu: „Žalgirį“ sustiprino dar vienas naujokas (1)

Sylvainas Francisco pirmąkart prabilo kaip „Panathinaikos“ žaidėjas – atvertė perėjimo kortas ir turimas pravardes

Sylvainas Francisco pirmąkart prabilo kaip „Panathinaikos“ žaidėjas – atvertė perėjimo kortas ir turimas pravardes

Buvęs „Žalgirio“ treneris pasirinko – dirbs krepšiniui neįprastoje valstybėje

Buvęs „Žalgirio“ treneris pasirinko – dirbs krepšiniui neįprastoje valstybėje

G. Navickas išskyrė ir kriterijus, kuriuos atitiko K. Akobundu-Ehiogu, o paskui kalbėjo apie aukštaūgio viziją ateinančiame sezone.
„Mes išskyrėme tris labai aiškius kriterijus, pagal kuriuos ieškojome papildymo. Tie trys kriterijai buvo mobilumas, lanko saugojimas ir kad žaistų virš lanko. Kai turėjome pokalbius su Kao, buvome susitikę Las Vegaso Vasaros lygoje, tai sakėme, kad jo minutės ir rolė priklausys nuo jo paties tobulėjimo. Mes tikrai tikime, kad jis gali tobulėti – Kao pradėjo žaisti krepšinį būdamas 12-os metų ir tai yra vis dar tobulėjantis žaidėjas.
G. Navickas taip pat atskleidė ir apie ką kalbėjo su pačiu K. Akobundu-Ehiogu, jo žmogiškąsias savybes bei atsisakytą NBA pasiūlymą. Visą pokalbį su „Žalgirio“ sporto direktoriumi gali išvysti „Žalgiris Insider“ nariai.
Kauno ŽalgirisLietuvos krepšinio lyga (LKL)Eurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.