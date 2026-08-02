Neįtikėtina: „Žalgiris“ diktavo žaidėjo sutarties su kitu klubu detales

Specialiai „Žalgiris Insider“ prenumeratoriams interviu davęs „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas dalijosi komentarais apie aukštaūgio potencialą, derybų su Liublianos „Cedevita Olimpija“ niuansais ir K. Akobundu-Ehiogu vaidmenį kitame sezone.
„Tie paskutiniai taškai buvo sudėlioti NBA Vasaros lygoje, bet mūsų sąrašuose Kao buvo gana ilgokai, mes visą vasarą žinojome jo situaciją. Kaip žinote, Jono Valančiūno situacija išsisprendė irgi ganėtinai vėlai, todėl nuo jo priklausė ir kiti mūsų sprendimai. Žinojome, kad Kao pasirašo su „Cedevita Olimpija“ ir žinojome, kad ten yra išpirka.
Tiesą sakant, mes patys praktiškai ją ir įdėjome, tai visą situaciją sekėme. Nenorėčiau atskleisti visų detalių, bet mes daugiausiai bendravome su Kao agentu, kuris su mumis dalijosi visais pasiūlymais ir kontrakto situacija. Mes paprašėme laiko, tačiau nenorėjome, kad žaidėjas prarastų kontraktą, jei mes galiausiai nuspręstume, kad jo nepasirašysime. Todėl paprašėme agento, kad į sutartį su „Cedevita Olimpija“ būtų įdėtas Eurolygos punktas“, – kalbėjo G. Navickas.
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G. Navickas išskyrė ir kriterijus, kuriuos atitiko K. Akobundu-Ehiogu, o paskui kalbėjo apie aukštaūgio viziją ateinančiame sezone.
„Mes išskyrėme tris labai aiškius kriterijus, pagal kuriuos ieškojome papildymo. Tie trys kriterijai buvo mobilumas, lanko saugojimas ir kad žaistų virš lanko. Kai turėjome pokalbius su Kao, buvome susitikę Las Vegaso Vasaros lygoje, tai sakėme, kad jo minutės ir rolė priklausys nuo jo paties tobulėjimo. Mes tikrai tikime, kad jis gali tobulėti – Kao pradėjo žaisti krepšinį būdamas 12-os metų ir tai yra vis dar tobulėjantis žaidėjas.
G. Navickas taip pat atskleidė ir apie ką kalbėjo su pačiu K. Akobundu-Ehiogu, jo žmogiškąsias savybes bei atsisakytą NBA pasiūlymą. Visą pokalbį su „Žalgirio“ sporto direktoriumi gali išvysti „Žalgiris Insider“ nariai.