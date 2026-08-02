Lietuvos čempionai pranešė, kad prie komandos jungiasi vidurio puolėjas iš Nigerijos Kaodirichi Akobundu-Ehiogu. Su žaidėju pasirašyta sutartis pagal principą „1+1“.
Ispanijos žurnalisto Chema de Lucas teigimu, „Žalgiris“ už Kao vadinamą aukštaūgį sumokės išpirką Ljubljanos „Cedevita Olimpija“ klubui, su kuriuo šią vasarą jis jau buvo pasirašęs sutartį.
26-erių 205 cm ūgio krepšininkas praėjusį sezoną atstovavo Manresos BAXI ekipai Ispanijos ACB lygoje, kurioje vidutiniškai rinko po 4,8 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 7,4 naudingumo balo, per rungtynes taip pat blokuodamas po 1,6 metimo.
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„Sutarties sudarymą lėmė kelios priežastys. Viena jų – tai, kad jis turi visiškai kitokių savybių nei mūsų kiti aukštaūgiai. Kitas dalykas – iš praėjusių metų žinome, kad sezono metu, jeigu nusprendžiame pasipildyti, rinka yra labai sudėtinga.
Gerų žaidėjų niekas nepaleidžia, o prastų ir mes nenorime. Nusprendėme šią investiciją padaryti dar prieš sezoną“, – apie pasirašytą sutartį su naujoku kalbėjo „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
„Esu labai laimingas tapęs žaliai baltų šeimos dalimi. Nekantrauju pajusti beprotišką atmosferą. Esu pasirengęs atiduoti visas jėgas!“ – pirmoje savo žinutėje „Žalgirio“ sirgaliams sakė komandos naujokas.
Įspūdingu šuoliu pasižymintis aukštaūgis yra vienintelis žmogus pasaulyje, sugebėjęs paliesti krepšio lentos viršų ir tai užfiksavęs vaizdo įraše.
K. Akobundu-Ehiogu yra jau 15-asis žaidėjas „Žalgirio“ sudėtyje.