Aiški U16 Lietuvos vaikinų rinktinės sudėtis Europos čempionate

„Pasiruošimą vertinu teigiamai. Sužaidėme du aukšto lygio turnyrus, išbandėme skirtingus taktinius sprendimus, sudėtis ir žaidėjų vaidmenis. Turėjome keletą traumų, kurios pakoregavo pasiruošimą ir galutinės sudėties formavimą. Noriu padėkoti visiems žaidėjams už sunkų darbą, atsidavimą ir pastangas treniruotėse. Į Europos čempionatą išvykstame motyvuoti ir tikėdami savo galimybėmis. Tikiu šia komanda – kiekvienose rungtynėse atiduosime visas jėgas“, – prieš išvykdamas į čempionatą kalbėjo vyr. treneris Dovydas Petraitis.
Rumunijoje vyksiančiame čempionate Lietuvos krepšininkai rungtyniaus A grupėje.
Penktadienį D. Petraičio auklėtiniai nuo 20:30 val. susitiks su Serbija. Šeštadienį lietuviai nuo 15:30 val. žais su Lenkija, o sekmadienį nuo 18:00 val. sieks įveikti čempionato šeimininkę Rumunijos rinktine.
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B grupėje rungtyniaus Turkija Italija, Latvija ir Čekija. C grupėje žais Izraelis, Ispanija, Graikija ir Sakartvelas. D grupę sudarys Vokietija, Prancūzija, Slovėnija ir Belgija.
U16 Lietuvos rinktinės treneriai ir personalas
Vyr. treneris Dovydas Petraitis (Nacionalinė KA), asistentai Gytis Krugelevičius (V. Knašiaus KM), Justas Četkauskas (Panevėžio SC), fizinio rengimo trenerė Guoda Marmaitė (Jonavos SC), kineziterapeutė Gabrielė Čeponytė („Jonava-Hipocredit“), komandos vadovas ir treneris Mindaugas Lukauskis (Vilniaus „Rytas-2“).
U16 Lietuvos rinktinės sudėtis Europos čempionate
Danielius Jasikevičius (Nacionalinė KA), Raigardas Ciūnys (Vilniaus KM), Adas Kernagis (Nacionalinė KA), Rapolas Klišauskas (Sostinės KM), Jonas Biržinis (Sostinės KM), Karigaila Jauniškis (Vilniaus KM, Dubajaus „Dubai“ jaunimo komanda), Lukas Andrulis (Šiaulių KA „Saulė“), Elvinas Bajus (Sostinės KM), Arnas Ramanauskas (V. Knašiaus KM), Austis Juozaitis (Kauno KA „Žalgiris“), Ignas Martinkus (Telšių SRC), Kostas Korsakovas (Sostinės KM).