Iššūkis T. Saboniui ir „Lions“ klubui: stos į kovą prieš NBA komandą

Rungtynės numatytos spalio 12 dieną, Portlande.
Šios rungtynės turi ypatingą reikšmę „Lions“ vyriausiajam treneriui Tautvydui Saboniui. Stratego tėtis Arvydas Sabonis žaidė „Portland Trail Blazers“ komandoje 1995–2003 metais.
„Labai džiaugiuosi galimybe žaisti ikisezonines rungtynes prieš NBA komandą, o ypač prieš „Portland Trail Blazers“ pačiame Portlande – mieste, kuris man ir mano šeimai reiškia itin daug.
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Bus smagu sugrįžti. Kalbant apie pačias rungtynes, mūsų vaikinams tai bus puikus išbandymas patikrinti savo jėgas prieš NBA komandą ir puikus impulsas Didžiosios Britanijos krepšinio augimui“, – prieš dvikovą kalbėjo T. Sabonis.
„Ikisezoninės rungtynės prieš „Portland Trail Blazers“ yra istorinis momentas mūsų klubui ir visam Jungtinės Karalystės krepšiniui. Šią galimybę vertiname kaip Londono „Lions“ organizacijos pažangos bei ambicijų pripažinimą, taip pat kaip svarbų gairės tašką visam Britanijos krepšiniui.
Tikime, kad šis renginys suteiks reikšmingą impulsą krepšinio augimui ir populiarumui visoje Jungtinėje Karalystėje, įkvėps ateities žaidėjų bei sirgalių kartą ir įrodys, kad Britanijos klubinis krepšinis žengia į naują erą. Esame dėkingi už galimybę žaisti Portlande ir nekantriai laukiame įsimintinos patirties abiem organizacijoms bei jų palaikytojams“, – apie artėjančias rungtynes kalbėjo generalinis vadybininkas Martynas Purlys.
„Lions“ klubas kitą sezoną žais Europos taurės B grupėje, kartu su „Šiaulių“ klubu.
Tautvydas SabonisLionsPortland Trail Blazers
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