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Prieš 30 metų: Atlantos žaidynėse – Lietuvos rinktinės „muilo opera“ su bronzine atomazga
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2026 m. rugpjūčio 3 d. 07:55
Lrytas Premium nariams
Prieš trisdešimt metų Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė antrą kartą iškovojo olimpinių žaidynių bronzos medalius. Apdovanojimai atkeliavo iš Atlantos.
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