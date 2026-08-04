„Gal pinigų „po stalu“ turėjo būti mažiau“: legionierė prabilo apie dar vieną bėdą Lietuvos krepšinyje

Pasak 30-metės puolėjos, praėjusiame sezone atstovavusios Klaipėdos „Neptūnui-Amberton“, uostamiesčio klube vis dar nėra išmokėtos algos už praėjusį sezoną.
„Mano išvada yra tokia: profesionaliame sporte atletai turėtų koncentruotis tik į treniruočių procesą. Aukštesnis tai ar žemesnis lygis, jeigu statai komandą turėdamas ambicijų, turi išsikelti aiškius tikslus. Pavyzdžiui, per trejus metus papulti į Europos taurę, per penkerius – į Eurolygą. Kai nusistatai tikslus, turi būti sukurta vadovybė, kuri juos įgyvendintų. Nekalbėsiu už kitus, nes nežinau klubo išsikeltų tikslų, bet... Gal pinigų „po stalu“ turėjo būti mažiau, bet labiausiai nesuvokiamas dalykas yra tai, kad niekas nebuvo sakoma žaidėjoms.
Čia yra blogiausias dalykas – žmogus neateina ir tavęs neinformuoja. Per aštuonis sezono mėnesius niekas nevyko laiku, o žaidėjų atlyginimai vis dar neišmokėti. Niekas nebuvo sakoma akis į akį. Tai žymi ir didžiausią pasaulinę problemą, kai neprabylame net matydami, kad kažkas yra negerai“, – „Sportacentrs“ kalbėjo latvė.
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K. Vilka buvo viena iš „Neptūno-Amberton“ lyderių, „Open Smart Way MLKL“ pirmenybėse vidutiniškai rinkusi po 12,4 taško, 4,3 atkovoto kamuolio ir 15,9 naudingumo balo.
„Jeigu išsiaiškini, kaip viską iškomunikuoti, nė vienas neturėtų turėti problemų. Sportas yra mūsų darbas. Apie tokius atvejus reikia kalbėti ir rašyti, kad apie tai žinotų daugiau žmonių. Mūsų įsidarbinimas tęsiasi aštuonis mėnesius, Prancūzijoje – dešimt. Mes neturėtume girdėti tokių frazių kaip „turit suprasti, taip nutinka profesionaliame sporte“. Mes pasirašėm kontraktą, pagal kurį įpareigotos yra abi pusės. Va mano kontraktas, prašom gerbti savąjį. Jeigu negali išpildyti sąlygų, sakyk, kad šitas sezonas bus kitoks.
Esu labai nepatenkinta. Daug žmonių sako, kad taip nutinka kas antrame klube. Ne, taip tikrai nėra! Tai tikrai nenutinka kas antrame klube, nes žinau merginų, žaidžiančių kitur. Nevardysiu vardais, bet jeigu gyvensi su tokia mintim, kad tai vyksta kas antrame klube, tai kas antrame klube taip ir vyks“, – savo požiūrį aiškino krepšininkę.
„Neptūną-Amberton“ po šio sezono paliko vyr. treneris Martynas Airošius, o viena iš ekipos lyderių Brigita Sinickaitė išvyko į sostinę, kur prisijungė prie Vilniaus „Kibirkšties“ komandos. Naująja vyr. trenere buvo paskelbta po praėjusio sezono karjerą baigusi krepšininkė Marina Solopova.
Tuo tarpu pati Moterų lyga (MLKL) turi daugiau nei 100 tūkst. eurų skolų, tikina Lrytas šaltiniai. Finansinės bėdos atsispindi net ir pačiuose paprasčiausiuose dalykuose – jau trečią savaitę neveikia MLKL internetinis puslapis.
„Jeigu neatstovėsi už pokytį, tas pokytis ir neįvyks. Profesionalioje komandoje du su puse mėnesio nebuvo kineziterapeuto. Merginos tūno skausme, o kineziterapeuto nėra. Žaidi Europos taurės komandoje ir jūs norit, kad mes Vilniaus „Kibirkštį“ nugalėtume. Jeigu kuri komandą, daryk tai pilnai, – interviu metu aiškino latvė. – Tai nėra tik 12 žaidėjų ir treneris, svarbi yra visuma. Turi išlįsti iš šito burbulo, iš šito mąstymo, kad nieko nereikia. Tiesiog turi rodyti rezultatą. Parodyk rezultatą – tada mes kažką duosim.
Taip nėra. Neprašome automobilių ir restoranų maisto. Jeigu kontrakte yra sąlyga, kad merginoms po treniruotės turi būti suteiktas maitinimas, komandos vadovas turi tai perskaityti. Visą kontraktą perskaityti. Čia nėra kažkokie antgamtiniai prašymai. Žinau, kad Lietuvos rinktinės ir Lietuvos jaunimo komandų kontekste taip nėra, o viskas yra puikiai organizuojama. Pavyzdžiui, vakar sužinojau, kad U20 merginų rinktinė už Top 6 rezultatą Europos čempionate gaus bonusus, moterų rinktinė už Europos čempionato ketvirtfinalį – taip pat.
Galit sakyt, ką tik norit, bet pinigai atletą skatina. Pinigai rinktinėje yra filosofinis klausimas. Treneriai gauna atlyginimą, merginos – ne. Jeigu gali egzistuoti senoji mokykla, yra vietos ir naujajai mokyklai.“
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