„Šiauliuose“ – dar vienas naujokas: komandą papildė sezoną Adrijos lygoje praleidęs puolėjas

„Simą pažįstame kaip visada motyvuotą kovotoją, visose rungtynėse atiduodantį šimtą procentų savo pastangų, – apie naujoką kalbėjo „Šiaulių“ sporto direktorius Ginas Rutkauskas. – Stebėjome jo progresą Adrijos lygoje, kur jis mus nuteikė tikrai maloniai ir pozityviai. Manome, kad jo lubos gali būti dar aukštesnės, o mes pasistengsime sudaryti visas sąlygas jų siekti.“
Vilnietis praėjusį sezoną atstovavo Vienos „Vienna“ komandai, su kuria varžėsi tiek tarptautinėje arenoje, tiek Austrijos čempionate.
Viename stipriausių regioninių turnyrų lietuvis per 25 mūšius rinko 11 taškų (62,7 dvit., 40,9 trit., 61,3 baud.), 5,4 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvių perdavimų bei 13 naudingumo balų vidurkius, aikštėje praleisdamas po 23 minutes.
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Geriausią mačą Adrijos lygoje puolėjas sužaidė prieš Suboticos „Spartak“, kai pergalingose rungtynėse surinko 24 taškus, išprovokavo 9 pražangas bei fiksavo 32 naudingumo balus – toks pasirodymas atnešė jam turo MVP apdovanojimą.
Austrijos pirmenybėse Jarumbausko skaičiai siekė 13,3 taško (59,7 dvit., 31,7 trit., 64,2 baud.), 6,5 atkovoto kamuolio, 2,9 rezultatyvaus perdavimo bei 1,6 perimto kamuolio per susitikimą.
Lietuvos sirgaliams Jarumbauskas puikiai pažįstamas – LKL jis rungtyniavo Jonavos, Pasvalio ir Prienų komandose, o karjerą NKL pradėjo Vilniaus „Perle“. 2022-2023 m. sezoną krepšininkas buvo išvykęs į Ispaniją, kur antrame pagal pajėgumą čempionate vilkėjo Kasereso ir Meliljos ekipų marškinėlius.