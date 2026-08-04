Europos taurėje – nežinia: gali keistis komanda „Lietkabelio“ grupėje

Kaip skelbta anksčiau, dėl finansinių neatitikimų „Monaco“ klubui buvo uždrausta dalyvauti tiek aukščiausioje, tiek ir antroje pagal pajėgumą Prancūzijos lygose. Būtent šis faktas, skelbia vokiečių žurnalistas Rupertas Fabigas, į turnyrą gali atverti kelią kitai komandai.
Jeigu bus nuspręsta šalinti „Monaco“ komandą ir iš Europos taurės, vienu pagrindinių kandidatų pakeisti ją yra laikomas Hamburgo „Towers“ klubas.
Žurnalisto teigimu, „Towers“ norėjo patekti į Europos taurės turnyrą ir anksčiau, tačiau tam buvo paprieštarauta remiantis komandos užimta 14-a vieta Vokietijos pirmenybėse.
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Prancūzijos sporto žiniasklaidos giganto „L'Equipe“ teigimu, kelią Monako Kunigaikštystės ekipai žaisti aukščiausiame Prancūzijos čempionate užkirto neišpildyti investuotojų pažadai. Iš pradžių buvo suderinta, kad komandą parems buvusio žymaus NBA krepšininko Jamalo Mashburno vedami investuotojai padės komandai įnešdami 10 mln. eurų.
Vis dėlto Kunigaikštystė, prieš tai investavusi net 22 mln. eurų savų pinigų, paprašė, kad investuotojų grupė užtikrintų komandos finansavimą trejiems metams į priekį. J. Mashburnas tai daryti atsisakė ir „Monaco“ klubas liko be pinigų šaltinio.
Pagal dabartinę situaciją „Monaco“ turėtų rungtyniauti Europos taurės D grupėje kartu su Panevėžio „Lietkabeliu“. Pačios pirmosios 2026-27 m.sezono rungtynės rugsėjo 30-ąją yra numatytos būtent tarp šių komandų.