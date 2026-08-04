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Lietuvos 18-metės patyrė pirmąjį pralaimėjimą Europos čempionate

2026 m. rugpjūčio 4 d. 18:45
Lrytas.lt
Lietuvos U18 merginų krepšinio rinktinė Europos čempionato B diviziono C grupę užbaigė pralaimėjimu.
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Edvino Justos auklėtinės 44:54 (6:10, 12:15, 20:17, 6:12) pripažino Austrijos bendraamžių pranašumą.
Lietuvės C grupėje iškovojo 3 pergales ir patyrė 1 pralaimėjimą.
Lietuva 66:48 susitvarkė su Liuksemburgu, 60:55 įveikė Estiją ir 58:47 palaužė aires.
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Šiuo metu Lietuvos 18-metės pirmauja, tačiau po Austrijos ir Airijos rinktinių rungtynių mūsiškės gali nukristi į antrąją vietą
Lietuva: Emilija Vaitkutė 14, Vakarė Griškutė 12, Ema Čeilutkaitė ir Gabija Galvanauskaitė po 6.
Austrija: Lara Mayr 12, Sophia Kuranovič ir Maria Brunner po 11.
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