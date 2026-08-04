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Lietuvos rinktinėje laukiama D. Motiejūno sugrįžimo

2026 m. rugpjūčio 4 d. 16:16
Lrytas.lt
Donatas Motiejūnas turėtų sugrįžti į Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę kitame atrankos į pasaulio čempionatą etape.
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15min.lt žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, jog DMo pirmadienį turėtų prisijungti prie Lietuvos rinktinės stovykloje Birštone.
Lietuvos rinktinė atrankoje į pasaulio čempionatą susitiks su Turkijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis.
Paskutinį kartą D. Motiejūnas Lietuvos rinktinėje žaidė 2024 metais Puerto Rike vykusioje olimpinėje atrankoje. Tuomet kovoje dėl vietos į Paryžiaus olimpines žaidynes lietuviai netikėtai 68:79 nusileido Puerto Riko komandai.
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Po fiasko Andrius Tapinas pasidalino informacija, jog turnyro metu dalis krepšininkų surengė išgertuves, per kurias dužo televizorius, o po kurio laiko paaiškėjo, kad netylėti nusprendė būtent D. Motiejūnas.
Nuo to laiko D. Motiejūnas neberungtyniavo Lietuvos rinktinėje.
Donatas MotiejūnasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė2027 metų pasaulio krepšinio čempionatas

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