Lietuvos rinktinėje laukiama D. Motiejūno sugrįžimo

15min.lt žurnalistas Rokas Pakėnas praneša, jog DMo pirmadienį turėtų prisijungti prie Lietuvos rinktinės stovykloje Birštone.
Lietuvos rinktinė atrankoje į pasaulio čempionatą susitiks su Turkijos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis.
Paskutinį kartą D. Motiejūnas Lietuvos rinktinėje žaidė 2024 metais Puerto Rike vykusioje olimpinėje atrankoje. Tuomet kovoje dėl vietos į Paryžiaus olimpines žaidynes lietuviai netikėtai 68:79 nusileido Puerto Riko komandai.
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Po fiasko Andrius Tapinas pasidalino informacija, jog turnyro metu dalis krepšininkų surengė išgertuves, per kurias dužo televizorius, o po kurio laiko paaiškėjo, kad netylėti nusprendė būtent D. Motiejūnas.
Nuo to laiko D. Motiejūnas neberungtyniavo Lietuvos rinktinėje.