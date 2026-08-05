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D. Songailos užpuolimo byloje – naujas prokurorės žingsnis: gresia rimta bausmė

2026 m. rugpjūčio 5 d. 14:19
Lrytas.lt
Gegužės mėnesį Šiauliuose buvo užpultas ir sužalotas Šiaulių „Šiaulių“ vyr. treneris Darius Songaila. Keletą mėnesių besitęsiančioje byloje trečiadienį buvo paskelbtas naujas prokurorės žingsnis.
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Oficialiai paskelbta, kad Šiaulių apylinkės prokurorė surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė baudžiamąją bylą, kurioje nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl chuliganiškų paskatų kaltinamas šiaulietis, vedžiojęs šunį be antsnukio ir pavadžio.
Šiauliečiui pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso (BK) 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, t. y. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dėl chuliganiškų paskatų. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti laisvės atėmimas iki penkerių metų.
Gegužės 19-ąją vedžiojant šunį D. Songailą užpuolė, kaip apibūdinama, didelis ir agresyvus šuo. Savo nedidelį šunį į rankas paėmęs treneris šuns buvo puolamas toliau.
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Prie kojomis bandančio apsiginti D. Songailos netrukus priskubėjo ir šuns šeimininkas, tačiau jis ne nuramino situaciją, o ją dar labiau paaštrino. Kaip teigiama, vyras užsimojo šuns grandine ir trenkė D. Songailai.
Treneriui buvo nuskeltas dantis, prakirsta nosis.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.
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