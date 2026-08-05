Dar vienas ASVEL žaidėjas pakeitė komandą Eurolygoje

Tel Avivo „Maccabi“ komanda oficialiai paskelbė, kad buvo pasirašyta sutartis su Vokietijos rinktinės aukštaūgiu Danieliu Theisu.
Su 34-erių vidurio puolėju buvo pasirašytas dvejų metų kontraktas.
D. Theisas praėjusius du sezonus rungtyniavo „Monaco“ komandoje ir praėjusį sezoną Eurolygoje vidutiniškai rinko po 9,7 taško, 5 atkovoto kamuolio ir 12,2 naudingumo balo.
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D. Theisas tapo jau trečiuoju žaidėju, oficialiai palikusiu finansinius sunkumus patiriantį Vilerbano ASVEL klubą. Pirmasis buvo Sylvainas Francisco, pasirašęs sutartį su Atėnų „Panathinaikos“. Antradienį oficialiai buvo paskelbta, kad prancūzų komandą paliko bei prie „Valencia Basket“ prisijungė gynėjas Armoni Brooksas.
Teigiama, kad ne viena Eurolygos komanda yra susidomėjusi ir Nicku Weileriu-Babbu, kuris prie ASVEL taip pat prisijungė tik šią vasarą.
ASVEL komanda iš pradžių žadėjo surinkti net 59 milijonų eurų biudžetą, tačiau spaudžiama Prancūzijos įstaigų galiausiai tesugebėjo įrodyti, kad galės surinkti tik 24 milijonus. ASVEL prezidentas ir būsimasis vyr. treneris Tony Parkeris nesugebėjo naujiesiems žaidėjams užtikrinti, kad bus išmokėti jų atlyginimai, todėl didžiausios ekipos žvaigždės viena po kitos palieka praėjusį sezoną paskutinėje vietoje Eurolygos turnyrinėje lentelėje baigusį klubą.