ESPN žurnalistas Anthony Slateris skelbia, kad 30-metis aukštaūgis išreiškė norą atstovauti „Kings“ ir tęsti savo įsipareigojimus dvejų metų trukmės kontrakte.
Artėjančiame sezone D. Sabonis turėtų uždirbti kiek daugiau nei 45 mln. JAV dolerių, dar kitą sezoną jo atlyginimas bus trimis milijonais JAV dolerių didesnis.
Traumų kamuotas D. Sabonis praėjusiame sezone sužaidė vos 19 rungtynių.
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Vidutiniškai per dvikovą lietuvis įmesdavo po 15,8 taško, atkovodavo po 11,4 kamuolio ir atlikdavo po 4,1 rezultatyvaus perdavimo.
D. Sabonis Sakramento klubo garbę gina nuo 2022-ųjų.