SportasKrepšinis

Eurolygos žaidėjas prisidirbo net nespėjęs atvykti: sirgalius supriešino įrašu

2026 m. rugpjūčio 5 d. 12:34
Lrytas.lt
Belgrado „Crvena Zvezda“ šią vasarą neatliko daug ėjimų žaidėjų rinkoje, tačiau vieną skambų pirkinį visgi įvykdė pasirašydami sutartį su vidurio puolėju Johnathanu Motley. 31-erių amerikietis visgi fanų akyse spėjo prisidirbti dar net neatvykęs į klubą.
Daugiau nuotraukų (1)
J. Motley šiuo metu yra savo gimtojoje Teksaso valstijoje JAV ir ten ruošiasi sezonui. Aukštaūgis savo „Instagram“ paskyroje įsikėlė nuotrauką, kurioje jis sportuodamas DeSoto vidurinės mokyklos aikštelėje vilki Brazilijos futbolo klubo „Santos“ marškinėlius.
Bėda yra labai paprasta – „Santos“ marškinėlių spalvos yra juoda ir balta. Juoda ir balta taip pat yra spalvos aršiausių „Crvena Zvezda“ komandos varžovų – Belgrado „Partizan“.
„Crvena Zvezda“ fanai netruko pastebėti, kad žaidėjas dar yra visiškai nesusipažinęs su šių dviejų komandų priešprieša ir viešai demonstruoja amžinųjų priešų spalvas.
Susiję straipsniai
P. Jankūnas aptarė „Žalgirio“ sudėtį: papasakojo pokalbio su J. Valančiūnu detales

P. Jankūnas aptarė „Žalgirio“ sudėtį: papasakojo pokalbio su J. Valančiūnu detales

„Žalgiris“ rado naują T. Masiulio asistentą – atvyks specialistas iš neįprastos krepšiniui šalies

„Žalgiris“ rado naują T. Masiulio asistentą – atvyks specialistas iš neįprastos krepšiniui šalies (1)

Lietuvos rinktinę skandinusi legenda rungtyniaus Eurolygoje

Lietuvos rinktinę skandinusi legenda rungtyniaus Eurolygoje

„Crvena Zvezda“ Eurolygos sezoną pradės rugsėjo 24-ąją rungtynėmis su Kauno „Žalgiriu“.
Belgrado Crvena ZvezdaBelgrado PartizanEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.