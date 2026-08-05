Eurolygos žaidėjas prisidirbo net nespėjęs atvykti: sirgalius supriešino įrašu

J. Motley šiuo metu yra savo gimtojoje Teksaso valstijoje JAV ir ten ruošiasi sezonui. Aukštaūgis savo „Instagram“ paskyroje įsikėlė nuotrauką, kurioje jis sportuodamas DeSoto vidurinės mokyklos aikštelėje vilki Brazilijos futbolo klubo „Santos“ marškinėlius.
Bėda yra labai paprasta – „Santos“ marškinėlių spalvos yra juoda ir balta. Juoda ir balta taip pat yra spalvos aršiausių „Crvena Zvezda“ komandos varžovų – Belgrado „Partizan“.
„Crvena Zvezda“ fanai netruko pastebėti, kad žaidėjas dar yra visiškai nesusipažinęs su šių dviejų komandų priešprieša ir viešai demonstruoja amžinųjų priešų spalvas.
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„Crvena Zvezda“ Eurolygos sezoną pradės rugsėjo 24-ąją rungtynėmis su Kauno „Žalgiriu“.