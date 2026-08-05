Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabe – naujas veidas

„Labai gerbiu Lietuvos krepšinį, asmeniškai esu susidūręs su jūsų iškiliais žaidėjais, tokiais kaip Šarūnas Marčiulionis, Alvydas Pazdrazdis bei kitais. Todėl sulaukęs pasiūlymo prisidėti prie jūsų krepšinio programos, nedvejojau nė minutės“, – tikino B. Petersonas.
B. Petersonas krepšinyje praleido ne vieną dešimtmetį. Per tą laiką jis įgijo įvairiapusiškos patirties – tiek kaip vyriausiasis treneris, tiek kaip asistentas, tiek kaip individualių įgūdžių ugdymo specialistas. Dirbdamas „Dallas Mavericks“, „Orlando Magic“ ir „Milwaukee Bucks“ klubuose, jis treniravo Dirką Nowitzkį, Steve‘ą Nashą bei kitus NBA MVP kalibro žaidėjus. Jo treniruojamoje universiteto ekipoje kadaise tobulėjo ir legendinis Paštininkas – Karlas Malone – vienas garsiausių visų laikų NBA veidų.
Turi B. Petersonas ir darbo Europos klubuose patirties, o prisidėjimas prie Lietuvos rinktinės jam taps dar vienu įdomiu iššūkiu.
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– Kodėl nusprendėte prisijungti prie Lietuvos rinktinės?
– Kvietimą prisijungti prie vienos geriausių Europos nacionalinių komandų vertinu kaip didelę garbę ir galimybę. Per savo karjerą krepšinyje dirbau su aukščiausio lygio patyrusiais žaidėjais, taip pat ir su jaunais supertalentais. Lietuvos rinktinėse visada yra ir vienų, ir kitų.
– Papasakokite apie savo profesines patirtis.
– Treneriu dirbu daug dešimtmečių, todėl galėčiau kalbėti visą dieną, bet tiek laiko neturime. Paminėsiu, jog 11 metų praleidau NBA klubuose. Dvejus metus praleidau Dalase, šešerius Milvokyje, trejus – Orlande. Teko padirbėti NBA D lygos bei NCAA komandų vyriausiuoju treneriu. Pamenu, „Mavericks“ klubas mane pasamdė įgūdžių vystymo treneriu, kai po mainų NBA naujokų biržoje gavo kažkokį jauną vokietį vardu Dirkas.
Teko su juo nemažai paplušėti individualiai. Vėliau to vyruko pavardę sužinojo visas pasaulis. Smagu, kad pavyko šiek tiek prie to prisidėti. Išpastarųjų metų labiausiai įsiminė „Baylor“ universiteto etapas, kai 2021 metais tapome NCAA čempionais. Tame sezone aplenkėme per 350 diviziono komandų.
– Ar esate susidūręs su NBA žaidusiais mūsų šalies atstovais?
– Buvau vienas pirmųjų amerikiečių trenerių prisilietusių prie Šarūno Marčiulionio. Donnie Nelsonas manęs paprašė padirbėti su naujoku iš Lietuvos „Golden State Warriors“ klubo vasaros stovykloje. Savo rankomis Šarą čiupinėjau apie dvi savaites ir įsitikinau, kad šitas europietis Amerikoje tikrai neprapuls.
Stebiu ir šiuolaikinę jūsų NBA kartą. Daug kartų iš arti esu stebėjęs Joną Valančiūną, kai dirbau Denverio koledže, o jis rungtyniavo „Nuggets“ ekipoje. Pažįstu „Bucks“ trenerį Taylorą Jenkinsą, todėl domėjausi Kasparo Jakučionio perspektyvomis naujame klube. Domantas Sabonis ir Matas Buzelis jau ilgą laiką yra mano akiratyje, nes turiu draugų jų klubuose, trenerių štabe.
– Su kokiomis mintimis atvykstate į rinktinės stovyklą?
– Nekantrauju susipažinti su rinktinės krepšininkais ir trenerių kolektyvu. Treneris Rimas Kurtinaitis pats buvo didelė žvaigždė kaip žaidėjas, todėl bus labai įdomu padirbėti jo štabe.
Esu pasirengęs dirbti tiek individualiai su žaidėjais, tiek analizuojant varžovų lyderius, tiek vystant perspektyvų jaunimą. Mane tai labai motyvuoja.