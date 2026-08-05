Italijos antrojoje lygoje žaidžianti Pezaro „Victoria Libertas“ komanda socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jai atstovaujantis lietuvis Regimantas Miniotas buvo pakviestas žaisti už Lietuvą.
Praėjusį sezoną R. Miniotas antrojoje Italijos lygoje vidutiniškai rinko po 14,8 taško, 8,6 atkovoto kamuolio ir 18,4 naudingumo balo.
R. Miniotas buvo pakviestas ir į birželio mėnesį vykusią Lietuvos rinktinės treniruočių stovyklą, tačiau buvo vienas pirmųjų krepšininkų, kuriems nacionalinės ekipos vyr. treneris Rimas Kurtinaitis padėkojo už darbą.
Susiję straipsniai
Lietuvos rinktinėje R. Miniotas yra rungtyniavęs tris kartus: atrankose į 2022 m. bei 2025 m. Europos čempionatus bei atrankoje į 2023 m. pasaulio čempionatą.
Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos rinktinė išvykoje grumsis su Turkija, o rugpjūčio 31-ąją Vilniuje priims Bosnijos ir Hercegovinos iššūkį.