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Oficialiai paskelbtas pirmasis į rinktinę atvyksiantis krepšininkas (1)

2026 m. rugpjūčio 5 d. 13:32
Lrytas.lt
Nors Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė dar nesusirinko į treniruočių stovyklą ir kandidatų sąrašas dar nėra paskelbtas, jau oficialiai aiškus vienas krepšininkas, atstovausiantis mūsų šaliai artėjančiame pasaulio čempionato atrankos „lange“.
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Italijos antrojoje lygoje žaidžianti Pezaro „Victoria Libertas“ komanda socialiniuose tinkluose paskelbė, kad jai atstovaujantis lietuvis Regimantas Miniotas buvo pakviestas žaisti už Lietuvą.
Praėjusį sezoną R. Miniotas antrojoje Italijos lygoje vidutiniškai rinko po 14,8 taško, 8,6 atkovoto kamuolio ir 18,4 naudingumo balo.
R. Miniotas buvo pakviestas ir į birželio mėnesį vykusią Lietuvos rinktinės treniruočių stovyklą, tačiau buvo vienas pirmųjų krepšininkų, kuriems nacionalinės ekipos vyr. treneris Rimas Kurtinaitis padėkojo už darbą.
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