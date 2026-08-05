26-erių gynėjas Vokietijos portalo „Merkur“ žurnalistui Patrickui Reicheltui papasakojo apie reabilitacijos procesą po kelio kryžminių raiščių traumos.
„Esu gerame kelyje. Dabar svarbiausia yra sugrįžti į treniruotes su kontaktu. Individualiai aš galiu daryti praktiškai viską. Kelis jaučiasi gerai, kaip ir visas mano kūnas. Psichologiškai jaučiuosi taip pat gerai. Dabar turiu viską daryti žingsnis po žingsnio ir nieko neskubinti“, – kalbėjo Rokas.
„Kai praleidi visą sezoną, natūraliai norisi sugrįžti kuo greičiau, bet tai būtų blogas žingsnis. Kelis dar kartais sureaguoja į krūvį kaip sprintai, krypties keitimas ar šuoliai, – pripažino Lietuvos rinktinės krepšininkas. – Tokiais atvejais turiu kiek sumažinti krūvį. Laimei, turiu medikų, kineziterapeutų ir trenerių, kuriai visiškai pasitikiu. Jie užtikrina, kad viską daryčiau teisingai.“
Susiję straipsniai
R. Jokubaitis pripažino, kad pirmieji keletas mėnesių buvo sunkūs, tačiau patys sudėtingiausi buvo penktasis ir šeštasis reabilitacijos mėnesiai – tuomet jis jau buvo grįžęs prie komandos, jautėsi jau neblogai, tačiau pralaimėjimų fone vis klausdavo savęs, kas būtų, jeigu galėtų padėti komandai ir tuo metu būtų aikštelėje.
Mažeikiškis teigė, kad grįžtant po traumos bus itin svarbi psichologija, o tam jis ieškos pagalbos ir Lietuvojje.
„Taip, – į klausimą, ar ieškojo ir psichologinės pagalbos, atsakė R. Jokubaitis. – Dabar veikiausiai dirbsiu ir specialistu Lietuvoje. Savo kalba išsakyti mintis ir jausmus yra tiesiog paprasčiau. Tai bus ypatingai svarbu, kai prasidės kontaktinės treniruotės.“
Rokas Jokubaitispsichologinė pagalbaMiuncheno Bayern
Rodyti daugiau žymių