SportasKrepšinis

Vilniaus „Rytą“ dominęs gynėjas pasirinko kitą klubą

2026 m. rugpjūčio 5 d. 11:45
Lrytas.lt
Praėjusią savaitę pasklido naujiena, kad gynėjo ieškantis Vilniaus „Rytas“ domisi daugkartiniu NBA dėjimų konkurso nugalėtoju Mac McClungu. Visgi, panašu, ši sąjunga neįvyks.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip praneša ispanų žurnalistas Chema de Lucas, 27-erių amerikietis šiuo metu derasi su Ispanijos ACB lygoje rungtyniaujančia Žironos „FIATC Girona“ komanda.
188 cm ūgio gynėjas visą savo profesionalią karjerą iki šiol praleido NBA G Lygoje, kurioje praėjusį sezoną vidutiniškai rinko po 29,5 taško, 5,4 atkovoto kamuolio ir 7,6 rezultatyvaus perdavimo. Šie statistiniai rodikliai jam jau antrus metus iš eilės pelnė lygos MVP titulą.
M. McClungas yra vienintelis krepšininkas G lygos istorijoje, MVP titulą iškovojęs daugiau nei kartą.
Susiję straipsniai
Vilniaus „Ryto“ trenerių štabe – naujas veidas

Vilniaus „Ryto“ trenerių štabe – naujas veidas (1)

S. Lukošius karjerą tęs garsiame Ispanijos klube

S. Lukošius karjerą tęs garsiame Ispanijos klube

„Rytas“ stiprina gynėjų gretas: pasirašyta sutartis su Turkijoje kovojusiu amerikiečiu

„Rytas“ stiprina gynėjų gretas: pasirašyta sutartis su Turkijoje kovojusiu amerikiečiu

Praėjusį sezoną ACB lygoje Žironos komanda, kuriai artėjantį sezoną atstovaus Martinas Gebenas, reguliariajame sezone užėmė 10 vietą.
GironaACB Ispanijos krepšinio lygaIspanijos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.