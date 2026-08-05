Vilniaus „Rytą“ dominęs gynėjas pasirinko kitą klubą

Kaip praneša ispanų žurnalistas Chema de Lucas, 27-erių amerikietis šiuo metu derasi su Ispanijos ACB lygoje rungtyniaujančia Žironos „FIATC Girona“ komanda.
188 cm ūgio gynėjas visą savo profesionalią karjerą iki šiol praleido NBA G Lygoje, kurioje praėjusį sezoną vidutiniškai rinko po 29,5 taško, 5,4 atkovoto kamuolio ir 7,6 rezultatyvaus perdavimo. Šie statistiniai rodikliai jam jau antrus metus iš eilės pelnė lygos MVP titulą.
M. McClungas yra vienintelis krepšininkas G lygos istorijoje, MVP titulą iškovojęs daugiau nei kartą.
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Praėjusį sezoną ACB lygoje Žironos komanda, kuriai artėjantį sezoną atstovaus Martinas Gebenas, reguliariajame sezone užėmė 10 vietą.
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