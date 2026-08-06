Buvęs žalgirietis grįžta į NBA

ESPN žurnalistas Shamsas Charania skelbia, kad 27-erių amerikietis pasirašė vienerių metų sutartį su „Denver Nuggets“ komanda. Sutarties vertė – 3,3 milijono JAV dolerių.
Praėjusį sezoną Eurolygoje L. Walkeris atstovavo Tel Avivo „Maccabi“ ekipai, kurioje vidutiniškai rinko po 15,2 taško, 2,5 atkovoto kamuolio, 2,2 rezultatyvaus perdavimo ir 12,6 naudingumo balo. 2024-25 m. sezone gynėjas rungtyniavo Kauno „Žalgirio“ gretose, kuriose fiksavo panašius skaičius – 13,6 taško, 3,2 atkovoto kamuolio, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 11,3 naudingumo balo.
2024-25 m. sezone L. Walkeris paliko Kauną ir išvyko į NBA, kur rungtyniavo „Philadelphia 76ers“ komandoje, tačiau jau tą pačią vasarą vėl grįžo į Eurolygą.
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Šį tarpsezonį buvo pasirodę gandų, kad L. Walkeriu domejosi Madrido „Real“.
„Nuggets“ komandoje praėjusį sezoną rungtyniavo Jonas Valančiūnas, šią vasarą pasirašęs sutartį su Kauno „Žalgiriu“.
Per savo karjerą L. Walkeris NBA iš viso rungtyniavo 7 metus. 2018-aisiais jį naujokų biržoje pašaukė „San Antonio Spurs“, kur jis praleido 4 sezonus. Vėliau po metus gynėjas žaidė „Los Angeles Lakers“ ir „Brooklyn Nets“ komandose.
L. Walkerio NBA karjeros vidurkiai siekia 10 taškų, 2,3 atkovoto kamuolio ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo.