Eurolygos komanda prieš sezoną vyks į Rusiją

Oficialiai paskelbta, kad rugsėjo 17-ąją prasidėsiančiame mini turnyre rungtyniaus ir Stambulo „Anadolu Efes“ komanda. Ji varžysis su trimis rusų klubais, o turnyre dalyvaus ir Bosnijos ir Hercegovinos klubas – Aleksandrovaco „Igokea“.
Praėjusiais metais turnyras vyko Serbijos sostinėje Belgrade, tačiau šiemet, kaip ir iki visais kartais iki tol, jis vyks Maskvoje.
Per penketą šio turnyro gyvenimo metų jame dalyvavęs yra ir Stambulo „Fenerbahce“ klubas, tiesa, tai buvo daryta dar prieš Šarūnui Jasikevičiui perimant komandos vairą. Turkų klubas Rusijoje svečiavosi 2023-iaisiais, kai ekipos vyr. treneris dar buvo ilgus metus Rusijoje dirbęs Dimitris Itoudis.
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Įprastai VTB Supertaurės turnyre varžosi bent vienas iš didžiųjų serbų krepšinio klubų: arba Belgrado „Crvena Zvezda“, arba Belgrado „Partizan“.