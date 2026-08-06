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Vilniaus „Rytas“ atsisveikino su klube išgarsėjusiu žaidėju

2026 m. rugpjūčio 6 d. 12:08
Lrytas.lt
Vilniaus „Rytas“ ketvirtadienį oficialiai paskelbė, kad komandą palieka vienas iš didžiausių pergalės FIBA Čempionų lygoje kalvių.
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„Ačiū, čempione“, – tokiais žodžiais sostinės ekipa pranešė, kad komandą palieka 23-ejų Simonas Lukošius.
Net 7 tritaškius FIBA Čempionų lygos finale pataikęs S. Lukošius buvo pripažintas finalo ketverto MVP ir netrukus sulaukė kitų Europos klubų dėmesio.
Jau anksčiau buvo skelbta, kad Vokietijos rinktinei atstovaujančio S. Lukošiaus paslaugomis susidomėjo Eurolygoje rungtyniaujantis „Dubai Basketball“ klubas.
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Teigiama, kad Dubajaus ekipa turėtų S. Lukošių skolinti Malagos „Unicaja“ komandai, kur puolėjas suvienytų jėgas su buvusiu žalgiriečiu Ignu Brazdeikiu.
Šį tarpsezonį „Rytas“ pristatė naują vyr. trenerį Nedą Pacevičių ir penkis naujokus: Gytį Radzevičių, Matą Jogėlą, Oskarą Pleikį, Ricky Lindo ir Michaelą Devoe. Taip pat buvo atsisveikinta su į Klaipėdos „Neptūną“ išvykstančiu Martynu Echodu bei pratęsta sutartis su puolėju Kay'umi Bruhnke.
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